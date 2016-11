Clemet må komme opp med alternativer til streik | Jan-Henrik Opsahl

Kristin Clemet tar i Aftenposten den 30.10. til orde for å begrense streikeretten i det offentlige. Hun og hennes kolleger i Civita begrunner dette med at slike streiker får urimelige konsekvenser for en uskyldig tredjepart, uten at det i særlig grad rammer de streikende eller deres motpart på arbeidsgiversiden.

Videre vil de ha et krav om proporsjonalitet mellom formålet med streiken og den virkningen den har – noe hun mener ikke er tilfelle i de to siste streikene blant lokførere og akademikere.

Kristin Clemets vanligvis så gode overblikk og klarsyn til tross; dette bærer preg av manglende innsikt i konfliktene som nylig er avsluttet, og disses konsekvenser.

Uforsvarlig arbeidsbelastning

Når arbeidsgiver i sykehusene vil lage – og flere steder allerede har iverksatt – arbeidsplaner som gjør legenes arbeidsbelastning uforsvarlig, er de potensielle konsekvensene store.

Dårligere pasientbehandling, mer arbeidsrelatert sykdom, hjerneflukt og redusert kvalitet i spesialistutdanningen av legene, er bare noe av det man allerede har sett konturene av.

Behandlingskvaliteten lider

Det er ikke en stor overdrivelse å si at de midlertidig økte ventetidene i sykehus vil være en dråpe i havet dersom dette blir en realitet. Vi snakket om proporsjonalitet, gjorde vi ikke?

Akademikere ønsker ikke å streike. Vi liker vårt fag og vårt arbeid. Imidlertid har vi også et ansvar for å bidra til at det arbeidet og den behandlingen vi utfører kan holde god kvalitet – og i det aller minste, er forsvarlig. Når arbeidsgivers ønske om å spare penger og effektivisere gjør at arbeidsforholdene og behandlingskvaliteten vil lide i stor grad, er vi nødt til å gjøre noe. Dette betyr noe for langt fler enn oss.

Arbeidsgiverstyrt offentlig sektor

Norge har flere ganger blitt kritisert av ILO (International Labour Organization) for at tidlig inngripen med tvungen lønnsnemnd begrenser streikeretten i det offentlige. Denne ordningen begrenser streikemulighetene nettopp for å beskytte tredjepart.

Imidlertid gir det også offentlig ansatte – og kanskje i særdeleshet leger – svært begrenset makt i møte med urimeligheter fra sin motpart.

Hvis Civita ønsker å begrense streikeretten i det offentlige ytterligere, bør de også tenke litt videre og komme opp med gode alternativer. Hvis ikke risikerer vi en ensidig arbeidsgiverstyrt offentlig sektor hvor faglighet og forsvarlighet altfor lett får lide på bekostning av effektivisering og kronevending.

