Dagens kortinnlegg | onsdag 24. mai

Eksamenstull

Igjen har det vært matematikkeksamen i skolen, denne gangen for 10. klasse. En ting som er matematisk unødvendig, men som kan krydre faget litt, er historiske perspektiver. Om det beste stedet for å gå gjennom historien er på eksamen vet jeg ikke, men i hvert fall er det gjort i oppgave 9, del 2. Nå er det slik med utvikling av matematikk at det ikke er noe særlig å tjene på det annet enn heder og berømmelse; det gjøres jo gjerne noen tiår eller hundreår før resten av verden tar det i bruk til noe. Derfor er matematikere svært nøye med å kreditere oppdageren, ikke noen andre.

I oppgave 9 er Lovelace kreditert for en formel for løsning av et lineært ligningssystem med to ukjente, som kandidatene skal bruke og utlede. Det er som om man skulle kreditert Barack Obama for megling i unionsstriden i 1905.

Det er riktig som det står at Lovelace var blant de første dataprogrammererne, før det fantes maskiner å kjøre programmene på. Formelen ble brukt som eksempel i Menabreas beskrivelse fra 1842 av Babbages maskin, oversatt av Lovelace, og var også tema for et utfyllende tillegg D skrevet av Lovelace. Slike formler var imidlertid hyllevare på den tiden, systematisert omtrent hundre år før blant annet av Maclaurin og Cramer, godt kjent fra Cramers regel som er førsteårspensum i universitetsmatematikk.

Diverse fremgangsmåter for å løse slike systemer har vært kjent i tusener av år, blant annet i Kina. Cramers regel som vi ser det enkleste eksempelet på i oppgaven, er et viktig teoretisk resultat, men er blant de minst effektive praktiske fremgangsmåtene hvis det er flere enn to ligninger. Den brukes derfor ikke for dette formålet i datamaskiner, der brukes heller den gamle kinesiske metoden, gjenoppdaget/popularisert av Newton, Gauss og Jordan, og senere metoder etter Cholesky m.fl. For store systemer med millioner av ligninger brukes blant annet metoder etter Kaczmarz, von Neumann og Halperin fra 1930 - 60-tallet. Anvendelser av dette finner man blant annet i CT-maskiner. Lovelace er en av pionérene innen generell programmering, men på ingen måte blant pionérene i å løse lineære ligningssystemer, hverken teoretisk, manuelt eller maskinelt.

Jeg finner det sterkt beklagelig at en offentlig eksamensoppgave feilinformerer på denne måten, fagets ethos bør respekteres. Jeg håper virkelig ikke Lovelace er feilkreditert på grunn av sin adelstilhørighet.

Simen Gaure, dr.scient., Frischsenteret Universitetet i Oslo

Føflekkreft

Jeg så på Søndagsrevyen NRK, om hudkreft og føflekkreft, og vil i den forbindelse takke Aftenposten som skrev om at folk som hadde mistenkelige føflekker kunne henvende seg til Ullevål sykehus. Hadde ikke avisen skrevet den artikkelen, hadde jeg vært død for mange år siden! Dette ble skrevet i 1990 årene. Jeg kontaktet Ullevål sykehus, og de sendte meg umiddelbart til Røde Kors for operasjon. Det var i siste liten!

Så, Aftenposten, takk for at dere reddet livet mitt!!

Ellen Dybhavn, Oslo

Hvor går grensen mellom debatt og hatretorikk?

Som innvandrer og lesbisk med kjønnsskeiv identitet, har jeg opparbeidet meg en tykk hud. Likevel klarte jeg ikke å holde meg da jeg 19. mai leste debattredaktør Erik Tornes svar til Hedda Susanne Molland.

Tornes svarer Molland med pkt. 4.15 i Vær varsom-plakaten med at «de som er blitt utsatt for angrep, skal snarest mulig få adgang til tilsvar». Mitt favorittpunkt er 4.3, som starter med: «Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv …»

Her mener jeg Tornes feiler i sine argumenter når Nina Karin Monsen skriver «Transer og biseksuelle er tragiske skjebner» basert på Mayer og McHugh som sier at transpersoner og skeive har høyere forekomst av psykiske problemer.

Monsen evner ikke å forstå at det er hennes og likesinnedes holdninger som i stor grad bidrar til dette.

Tornes hevder takhøyden i debatt-Norge er i ferd med å senkes og «et offentlig ordskifte må være et speilbilde av det samfunnet vi er en del av». Hvis dette er tilfellet, hvor er da kommentarene fra Vigrid som fronter hvit makt og antisemittisme? Ekstreme holdninger kommer ikke på trykk fordi de går imot pkt. 4.3. Monsen er ikke leder for en ekstrem organisasjon, men hennes holdninger og uttalelser kan sidestilles.

Jeg sitter med følelsen av at å uttale seg rasistisk om LHBTI fortsatt er stuerent.

Hilda Klaveness, Oslo

Gules ekstremisme

Lars Gule mener den jødiske staten er «en eksepsjonell og rasistisk stat» og «en kolonialistisk settlerstat». Forskeren har ikke fått en ny åpenbaring, slike ord var del av hans «voksenopplæring» hos den palestinske terrororganisasjonen DFLP på 1970-tallet.

Jødene er ikke kolonialister i Midtøsten, de er en urbefolkning. Jødene utgjorde opp mot to prosent av befolkningen i arabiske land før 1948. Etter den tid er nær sagt alle jøder frosset og drevet ut av arabiske land og de fleste har fått en ny fremtid i Israel. Antallet jøder i arabiske land er redusert fra ca. en million til langt under 10.000, og fortsatt pågår det flukt fra de få landene hvor det er noen jøder igjen. Israels areal er mindre enn 0,2 prosent av arealet til den arabiske verden. Jødene har røtter i Midtøsten i flere tusen år før araberne startet sine erobringer (kolonisering?) på 600-tallet. Når en minoritet som har levd under muslimsk undertrykkelse og diskriminering i flere århundrer vinner tilbake kontroll over et lite landområde hvor deres religion og kultur ble født, er det ikke kolonisering. Når arabiske land har nektet jødene et trygt liv og en god fremtid der de tidligere bodde, er det rett og rimelig at en tidligere minoritet på to prosent sikrer seg suverenitet over 0,2 prosent av landområdene. Det er ikke rasisme. Gule har det samme siktemålet som han hadde i 1977: Verdens eneste jødiske stat skal bort og bli erstattet av en arabisk og muslimsk stat. Det er det som vil bli resultatet dersom Israel blir tvunget til å gå med på «rett til retur» av 1948-flyktningenes millioner av etterkommere. Det er dypt tragisk at også LO ga dette sin støtte 12. mai.

Conrad Myrland, daglig leder Med Israel for fred (MIFF)

Ingunn Foss og jordbruksoppgjøret

Høyres Ingunn Foss frykter jordbruksforhandlingenes fremtid om Stortinget endrer tilbudet til bøndene. Det er det ingen grunn til. Kun når Stortingsflertallet er svært uenige i regjeringens jordbrukspolitikk vil Stortinget gripe inn. Høyre har ikke unnslått seg for dette tidligere. I 2014 endret de egen regjerings tilbud og i 1987 gikk Høyre i strupen på Ap-regjeringen: «Regjeringen har klart brutt med Stortingets forutsetning om at bøndenes inntekter skal ligge på et nivå som gir likestilling mellom yrkesutøverne i landbruket og industrien» og videre: «.. en vil holde fast ved den etablerte målsettingen for inntekter i landbruket». Nylig vedtok Stortinget nytt inntektsmål og andre overordnede føringer for fremtidig jordbrukspolitikk. Vi forventer av Høyre at de forholder seg ryddig til flertallsvedtak i Stortinget. Stortinget må nå klargjøre om vedtaket om reduksjon i inntektsforskjell mellom landbruket og andre grupper betyr færre kroner i forskjell eller om prosentvis større inntektsvekst oppfyller Stortingets intensjon selv om avstanden øker i kroner.

Oddvar Mikkelsen Møre og Romsdal Bondelag

Oslo blir fengsel

Byrådet vil gjøre Oslo til en by bare for de få prosentene som sykler. Mobiliteten for de 97 prosent andre skal ofres for å oppnå dette. De skal fengsles inne i avlukkede rom i byen. Uten at kollektivtilbudet er vesentlig styrket, skal byrådet sette opp en mur av bommer med dyre passeringer. Ikke bare for å komme inn i Oslo, men for å bevege seg mellom bydelene. De syklende tre prosent av befolkningen skal overta gategrunnen og alle sentrale parkeringsplasser. Byrådet viser til at alle vil ha glede av den friskere luften. Men den får ikke folk nytt noe særlig. De kommer seg jo ikke rundt til parker og naturområder uten at det vil koste en formue eller ta halve dagen med diverse kollektive overganger. Byrådet tar overhodet ikke hensyn til folk. De later til å mene at det holder for dem å gå rundt kvartalet. Dette er en ganske uprofesjonell strategi som har klare anstrøk av fanatisme. Det er nifst å skulle bli styrt av et slikt byråd i mer enn to år til.

Erling Vik, Oslo

Mangelfullt fra Høie

Folk lever i et bomberegn av gode råd og meninger om hva som er bra og ikke bra for helsen. Nettsider, aviser, kulørt presse, ulike blogger og debattfora flommer over av helsestoff. Ulike apper og duppeditter infiltrerer folks liv. Det googles, måles og registreres, sjekkes og kontrolleres mer enn noen gang.

Hver dag møter jeg mennesker som lurer på hva denne prikken kan representere, hva slappheten kan komme av, hva smertene skyldes, hvorfor han eller hun er så trøtt og sliten, om han eller hun har fått kreft eller annen alvorlig sykdom, om barnet kan være allergisk, om det i det hele tatt er noe barnet tåler av mat, osv. I dagens medieverden er livet fullt av farer som i det stille tar liv.

Med all respekt for både psykologer og sykepleiere, har de ikke den medisinske kompetansen til å skille klint og hvete i dette landskapet. Å fortolke kroppens ulike symptomer og tegn krever en breddemedisinsk kompetanse som bare leger har.

Det er vanskelig å fortolke smerter, vondt'er, slapphet og redusert yteevne. Det krever at legen har tid og at han eller hun kjenner pasienten over tid. Det dreier seg om å kunne sin medisin og sitt fag, samt å sette seg inn i pasientens tidligere liv og oppvekstvilkår, forutsetninger, påkjenninger, krenkelser, overgrep og andre vonde hendelser. Det dreier seg om å forstå kroppen og hvordan den fungerer, og om hvordan selve livet «går i kroppen» til både Ola og Kari. Nye, unge leger kan ikke og vil ikke arbeide like lange dager som vi eldre har gjort. Ansvaret er for stort og uklart, rammebetingelsene er for dårlige. Derfor ser vi nå en alvorlig rekrutteringssvikt i Fastlegeordningen.

Når skal de ansvarlige styrke Fastlegeordningen i stedet for å demontere den?

Vi trenger 2000 nye fastleger som Stensland skriver. Nå.

Gisle Roksund, fastlege, spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin

