Dagens kortinnlegg | onsdag 31. mai

Redaktøren og rutiner for oppsyn med kommentarfelt

Erlend A. Methi hos Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter stilte i Aftenposten den 24.5 et godt spørsmål om «Hvem har ansvar for kommentarfeltene?» De færreste er nok klar over at det ikke finnes noen lovregler om ansvaret for nettavisenes ulovlige kommentarer. Vi mener at i en fremtidig lov må ytreren selv kunne bli ansvarlig for lovstridige innlegg. Men redaktøren må ha et medansvar og en selvstendig kontrollplikt for disse debattene.

Redaktøren må pålegges å etablere rutiner for oppsyn med kommentarfeltene, og så raskt som mulig redigere eller slette ulovlige innlegg. Har redaktøren – etter en konkret vurdering – etablert tilstrekkelige rutiner for kontroll, vil ansvar ikke foreligge. Ansvarsformen har med andre ord en preventiv effekt, ved at redaktøren påbys å etablere retningslinjer for kvalitetssikring og redigering av nettdebatter. Det er noe pussig at kritikere av vårt forlag mener at dette vil innebære at redaktøren vil vegre seg for å åpne opp for kommentarfelt på sin nettavis, all den tid identiske prinsipper har vært pålagt norske redaktører i presseetikken siden 2001. Her heter det at enhver redaksjon som, på eget initiativ, fortløpende kontrollere brukerskapt innhold tilhørende redaksjonens nettsider og sosiale medier, må fjerne innlegg som strider mot god presseskikk. Dagens praksis kan fortsette. Vi mener det vil være i strid med ytringsfriheten å detaljregulere hvordan redaktørens kontrolltiltak skal gjennomføres. Redaktøren må stå fritt til å tilpasse konkret hvordan den enkelte tjenesten skal utformes for å hindre ulovlige innlegg. Men det vil ikke holde at ansvar for redaktøren, kun utløses dersom andre utenforstående varsler om lovstridige innlegg.

Leder Hege Iren Frantzen og advokat Ina Lindahl Nyrud i Norsk Journalistlag

Fastlegeordningen – skal den være til min eller legens fordel?

Min historie er: Vi hadde et legekontor der to leger alternerte om bruken av lokalene og hadde en felles legesøster. De blir enige om finne nye lokaler, hver for seg. «Min» fastlege (FL) velger et større fastlegesenter i nærheten, men etter kort tid går FL ut for å spesialisere seg. En vikar (VK1) ansettes med tre dagers arbeidsuke. Så langt er vikariatet. FL bruker vel de siste dagene til å jobbe et annet sted. VK1 blir etter et par år sykmeldt. Dessverre for vedkommende alvorlig. Kommer trolig neppe tilbake. VK2 ansettes, også denne med tre dagers arbeidsuke. Jeg aner ikke om vedkommende ønsker en lengre arbeidsuke. Det vikariatet VK2 går inn i, antar jeg er det FL har etterlatt seg, som en del av avtalen med fastlegesenteret. Denne avtalen har en sluttdato.

Jeg er i ferd med å runde 80 år. Jeg er ikke i stand til å kommandere kroppen til å bli syk på en tirsdag, onsdag eller torsdag. Jeg trenger en FL som er der for min skyld, fem dager i uken. En FL som kjenner meg slik at jeg ikke skal være tvunget til å rekapitulere 80 års elendighet når jeg henvises til legevakt eller andre i senteret. En samtale med senteradministrator (SA) ga meg følgende. Legen eier sin fastlegebevilling (eller hva det nå heter) og tar den og sine pasienter med seg dit vedkommende ønsker å være. SA har et tilbud om lokaler, kontoradministrasjon, laboratoriesøster og legesøster. For å få dekket disse kostnadene, bør han ha så rikt tilbud som mulig, med leger som arbeider der og ikke andre steder to ganger i uken. Vel, fri skal de ha til faglig oppdatering og stimulans. Men SA må ut og selge sine tjenester i et begrenset marked. VK2 så vel som VK1 arbeider på nåde fra en FL som ikke har vært der på mange år og som trolig ikke kommer tilbake. Hvor skal de få jobb når FL tar sin jobb og går at annet sted?

Jeg kan ikke fastlegeordningen, så nå griper vel noen fatt i faktafeil. Det får så være. Men dersom en FL-bevilling blir en personlig formuesgjenstand for legen der hensynet til pasienten synes å være fraværende, bør ordningen revurderes. Jeg sammenligner med taxinæringen. Har du sertifikat, en plettfri vandel og kjentmannsprøven, bør du få taxiløyve når du tilknytter deg en sentral. Vi husker streiken med heismontørene som krevde enerett? De var ikke uerstattelige. Har du tatt eksamen som lege og passert turnustjenesten med OK resultat, bør det være en selvfølge at du får FL-bevilling når du har tilknyttet deg et legesenter med de nødvendige hjelpere. Det bør i alle fall ikke være noen kommunale koryfeer som sitter på beholdningen og bremser utviklingen, sterkt støttet av en legestand der de utvalgte dirigerer.

John Midttømme, Oslo

Omskjæring – et spørsmål om religions- og identitetstoleranse

Debatten om omskjæring av guttebarn er dypest sett et spørsmål om religions- og identitetstoleranse overfor det jødiske folk. Forstår vi jødenes identitetsmarkør gjennom årtusener og hvilket signal forbudet signaliserer til det jødiske folk i Norge?

Omskjæringsvedtaket vil primært vil gå utover jødene i Norge. Det vil ramme dem på det mest sårbare og viktige de har – deres identitet, gudstro og tilhørighet. For dem er det et være eller ikke være. For å sette det på spissen: Vedtaket er en ny jødeparagraf, hvor jøder som vil leve ut sin jødiske identitet blir tvunget ut av Norge.

Trendene i Europa er urovekkende. Antisemittisme i Umeå i Nord-Sverige, jødiske samlingssteder blir nedlagt, synagoger blir rasert og skjellsord benyttet. Det er nok et komplekst sammensurium av årsaker til dette – men et fellestrekk er lite kunnskap og manglende vilje til å anerkjenne og forstå det jødiske folk. Når nå FrP har gjort et jødefiendtlig vedtak, bør samfunnet våkne!

Omskjærelsen går helt tilbake til jødenes stamfar Abraham, som fikk påbudet fra Gud. I årtusener har omskjæring vært et ytre tegn på jødens gudstro, identitet og tilhørighet. Jødene representerer et av verdens eldste folkeslag. Omskjæring er en av de kontinuerlige linjene som binder dem sammen. For dem er omskjæringen mer enn en tradisjon – det er deres identitetsmarkør i fortid, nåtid og fremtid. Et omskjæringsforbud vil på det aller sterkeste være en krenkelse av deres identitet, og et signal om at de ikke er velkommen på grunn av hvem de er.

Vegard Soltveit, historiker, kristendomsviter og ass.gen. i Den Norske Israelsmisjon

Enkel tilgang til kunst i skolen

Norsk åndsverkproduksjon er tjent med at åndsverk er lett tilgjengelig for elever, skriver lærer og regissør Michael Hopstock i Aftenposten 26. mai. Jeg kunne ikke være mer enig. Det er også grunnen til at rettighetshaverne har organisert seg i forvaltningsorganisasjoner som Kopinor og Norwaco. Disse inngår avtaler og sørger for håndtering av vederlag for bruk i skolen, slik at ikke læreren behøver å bekymre seg for slike detaljer i planleggingen av skoledagen. De fleste avtalene er rammeavtaler som gir generelle tillatelser, slik at det ikke er nødvendig å spørre i det enkelte tilfellet. Norsk lov har i tillegg en bestemmelse om avtalelisens, som sikrer et heldekkende repertoar. Alt for å støtte opp om vårt felles ønske om mer kunst i skolen. Hopstock mener at klassen er et privat område fordi det er et forpliktende fellesskap, fysisk definert og med nære relasjoner. Men dette kan sies om en rekke andre fellesskap, ikke minst mange arbeidsplasser. At relasjoner og fellesskap kan oppstå, forvandler hverken klasserommet eller arbeidsplassen til noen privat sfære.

Yngve Slettholm, adm. direktør i Kopinor

Liker, likes og nyhetsformidling

Sitter her og koser meg med den digitale versjonen av Aftenpostens papiravis. Leser om oljeutvinning i Barentshavet. Jeg liker det definitivt ikke. Men jeg liker å bli informert om det. Av en relativt objektiv og etterrettelig kilde.

Mine turer innom Facebook blir stadig kortere. De begrenser seg stort sett til en nesten daglig scrolling gjennom varslene, for å se om noen har bursdag eller det er en beskjed om barnas fotballtreninger. Nyhetsoppdateringene åpner jeg bare hvis jeg virkelig kjeder meg. For der har jeg liket meg inn i et hjørne av KrF-politikk og koftestrikking. Jeg følger andre politiske partier også, men siden jeg så å si aldri liker politikken deres, får jeg heller ikke vite noe om den. På Facebook.

Det slår meg at det jeg egentlig liker best å lese om, er det jeg ikke liker. Kjære Aftenposten, vær så snill å aldri begynne med tilpassing av innhold!

Astrid Sofie Dalhaug, Hommelvik en enkel lokalpolitiker på landet, som prøver å følge med i verden

