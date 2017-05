Dagens kortinnlegg | søndag 28. mai

Oslopolitiets arbeid blant barn og unge

Aftenposten skriver 20. mai at flere unge havner i politiets register, og at volden øker. Dette er et skjevt bilde av det statistikken i saken viser.

Et blikk på de samme tallene viser at antallet under 18 som er registrert hos politiet i 2016 er omtrent det samme som i 2014, men fortsatt mye lavere enn for ti år siden. Grunnen til dette er at politiet har lykkes i å organisere arbeidet sitt på en god måte. Det er rett og slett godt politiarbeid.

Det er ingen grunn til å ta lett på de tallene som viser en økning i vold blant unge. Det gjelder særlig de under 15 år der tallene er større enn de har vært på mange år. Slike forhold skaper utrygghet hos mange foreldre og nabolag. Den beste måten å løse dette problemet på er gjennom det etablerte samarbeidet mellom Oslo kommune og Oslo-politiet (SALTO) og gjennom politiets egne systematiske arbeid.

Denne formen for arbeid er viktig å ta vare på i den pågående omorganiseringen av politiet i Oslo-området. De suksessoppskrifter som til nå har fått bukt med Oslos tidligere volds- og kriminalitetsproblemer hos barn og unge må sikres i omorganiseringen. Da vil politiets og SALTOs gode arbeid kunne videreføres.

Odd Einar Dørum og Ola Elvestuen, Venstre

Hva er viktigst for Ottosen?

Debattredaktør Erik Tornes spør 19.05 om de skal sparke Ottosen som fast spaltist.

Kanskje det?

Han sier at man burde møte Ottosen med motinnlegg, i stedet for å svarteliste han. Jeg er enig i det, men hvor mange motinnlegg finner vi?

Ottosen røper en skremmende holding, og sitter bom fast i tradisjonens kvelertak.

Skal respekten for religiøse tradisjoner alltid veie tyngst? Uansett om dette innebærer unødige kirurgiske inngrep foretatt på forsvarsløse barn? Ottosen tyr til underlige «logiske» paralleller, i forsøk på å bagatellisere disse totalt unødvendige handlinger. Ottosen mener at myndighetene ikke skal legge seg opp i hva som foregår i de enkelte hjem, og barnas rettigheter får det glatte lag. Her er det foreldrene som regjerer – han mener at kirurgisk lemlestelse ikke er så alvorlig. Han skriver til og med at det ville vært greit, om en øreflipp forsvant. Det er tydeligvis ikke så viktig? Er det helt greit at foreldrene slår barna også? Så lenge dette er et uttrykk for religiøs nestekjærlighet?

Verden går fremover Ottosen og det til tross for tradisjonsbundne bremseklosser, og debattsider med slagside.

Rolf Einar Simonsen

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter