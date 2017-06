Dagens kortinnlegg, tirsdag 6. juni

Pasientjournalen er ikke et «offentlig dokument»

Dersom pasientjournaler er offentlige dokumenter, jf. Aftenposten 22. mai, ville media – og hvem som helst – kunne kreve innsyn i pasientjournaler etter offentlighetslovens regler. Journaler er den enkeltes «digitale mappe», et internt dokument med opplysninger som pasienten gir til helsetjenesten, resultatet av prøvesvar, beskrivelser av helsehjelpen osv. Dette er opplysninger med «markører» som er umulig å identifisere. Helsepersonell er pålagt å dokumentere opplysninger mot at opplysningene beskyttes. Ansvaret for å beskytte opplysningene følger av Grunnloven, menneskerettigheter, og lovgivning. Vernet om privatlivet i Grunnloven § 102 er som ytringsfriheten, grunnleggende for demokratisk deltagelse.

Finland ble dømt av Menneskerettsdomstolen i 2008 for ikke å ha beskyttet journalen, og dommen gir et signal om hvordan journalen vurderes. I 1977 slo Høyesterett fast at pasienten hadde innsynsrett i journal, og at den ikke er et «offentlig dokument».

EUs nye forordning styrker den enkeltes rett til beskyttelse. Det er pasientens interesser som står i fokus, ikke offentlige interesser, mulighetene for bruk av rimelige leverandører og lignende. Innsyn i journalen kan ikke gis da det er umulig å vite om den som begjærer innsyn kan identifisere pasienten. Opplysninger fra journalen med formål om kontroll, statistikk, ventelister mv. er eksterne dokumenter og kan være «offentlige dokumenter», som ved innsynet i tvangsregistre, slik VG fikk høsten 2016, forutsatt at de kan anonymiseres.

Media har en viktig rolle i å kontrollere helsetjenesten, men kan ikke begrense pasientens rettigheter. Pasienten har rett til innsyn, retting og sletting under gitte vilkår, kan nekte at den deles, og kan velge å levere journalen til media. Tilliten til at helsetjenesten beskytter opplysningene er viktig for at pasienter gir opplysninger, den må bygges og ikke rives ned.

Anne Kjersti Befring, stipendiat, og Aslak Syse, professor emeritus, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo

Kan forskning fra Frischsenteret brukes til politikk?

Frischsenteret i Oslo driver velferdsforskning. Flere politiske partier bruker denne forskningen som belegg for sine planer for NAV, og det vil vi nok på ny få høre om i valgkampen. Problemet med å bruke denne forskningen til politikkutforming, er særlig at den i liten grad tar inn over seg hvilke instrumenter som benyttes av politiske myndigheter, nemlig regelverk.

Rapportene fra senteret er i hovedsak skrevet av samfunnsøkonomer. NAV treffer vedtak ut fra rettsregler med et stort innslag av medisinske vurderinger i mange sakstyper. Man skulle da tro at kunnskap om jus og medisin var viktig for å gjøre holdbare analyser av hvor skoen trykker. Men Frischsenteret forsker ikke på forholdet mellom regler og utviklingen hos stønadsmottagere.

I artikkelen «Endringer i tildeling av ytelser fra NAV» fra 2016 analyserer samfunnsøkonom Trond Christian Vigtel ved Frischsenteret tall fra 1993 til 2007. Analysen sier at det har skjedd en vridning fra dagpenger til økt tildeling av arbeidsavklaringspenger (AAP) i perioden. Det første og helt åpenbare problemet er at AAP ikke eksisterte i dette tidsrommet. Et annet problem er at tallene nå er ti år gamle eller mer.

I den 54 sider lange rapporten «Bevegelser inn i, mellom og ut av NAVs ytelser», som ble publisert av Frischsenteret i 2016 og finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet, bruker de fire forskerne Fevang, Markussen, Røed og Vigtel igjen begrepet AAP for perioder hvor ytelsen ikke eksisterte. Rapporten er uten spor av at innføringen av AAP i 2010 medførte viktige endringer i vilkårene for å få den nye ytelsen.

Pålitelig og relevant velferdsforskning forutsetter at den bygger på kunnskap om regelstrukturen og den medisinske tenkemåten som i aktuelle tidsrom har ligget til grunn for tildeling av ytelser. Det er uansett politisk krevende å si det som det er: Arbeidslinjen fungerer ikke for alle, og vi vet ikke hva vi skal gjøre med det.

Olav Lægreid, trygdeadvokat

Omskjæring: Barns rett skal alltid komme først

I et innlegg 31. mai hevder assisterende generalsekretær i Den Norske Israelsmisjon, Vegard Soltveit, at Fremskrittspartiets forslag om å forby omskjæring er jødefiendtlig. Dette er en påstand uten rot i virkeligheten. Forslaget om å forby omskjæring handler ikke for oss i Fremskrittspartiet om religion. For oss er det likegyldig om omskjæringen er begrunnet i religion, kultur eller sosiale forhold. Det dette handler om er å ivareta barns integritet og medbestemmelsesrett.

For Fremskrittspartiet er barns rett til å bestemme over egen kropp viktigere enn foreldrenes behov for å videreføre en tradisjon som endrer barnet for alltid. Et kirurgisk inngrep som også er smertefullt og som gir fare for komplikasjoner. Vi er imidlertid helt åpen for at voksne mennesker som måtte ønske å gjennomføre omskjæring, fritt skal kunne gjøre det. Det avgjørende for oss er om inngrepet er selvbestemt. Inngrepet som utføres på spedbarn i dag, er soleklart ikke det.

Etter FNs barnekonvensjon, som Norge har undertegnet, har barn en ubestridelig rett til å ta del i og gi uttrykk for sine synspunkter i saker som angår eget liv. Barneombudet er blant dem som understreker at omskjæring av spedbarn strider mot denne konvensjonen. Dette, samtidig som et tilnærmet samlet norsk helsevesen understreker at de er motstandere av omskjæring. or meg er det derfor uforståelig at ikke flere partier er villig til å gå inn for et forbud.

Kari Kjønaas Kjos, helsepolitisk talsperson for Fremskrittspartiet

Varslingsregler under lupen

Advokatene Lars Kokkvold og Sten Foyn tar opp misbruk av varslingsreglene i Aftenposten 30. mai i forbindelse med at et regjeringsoppnevnt utvalg vurderer varslingsreglene.

Som varslingssekretær for virksomheter gjennom flere år anser jeg ikke misbruk av varslingsreglene for å være et stort problem, selv om det oppstår av og til.

Stort sett fungerer varslingsreglene godt. Sikkerhetsventilen som ligger i at en varsling må være forsvarlig er likevel viktig og må beholdes, og virksomhetene bør i tillegg ha varslingsrutiner for å få varslingene inn i ordnede former. Det må også kunne stilles noen krav til varsleren slik at ren sjikane mot arbeidsgiver og kolleger unngås. Også beskyttelsen av varsleren mot gjengjeldelser må beholdes. Den er viktig for at ansatte skal våge å fremme kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Men ovennevnte advokater har rett i at denne varslingsbeskyttelsen av og til misbrukes, særlig der varsleren er i konflikt med arbeidsgiver eller kolleger. Det er ikke så sjelden. For eksempel kan arbeidstager som er i ferd med å bli kritisert for ikke å gjøre jobben sin eller samarbeide dårlig, bruke varsling mot arbeidsgiveren som forsvar. Men dette kan møtes av arbeidsgiveren med dagens regelverk: Selv om det ikke skal gjengjeldes mot varsleren med advarsler eller andre tiltak, må varsleren kunne tåle kritikk også av sine forhold.

I dag er mange arbeidsgivere forsiktige med kritikk av varsleren og vedkommendes forhold fordi de er engstelige for å bli beskyldt for gjengjeldelser. Her kan regelverket presiseres slik at det blir ytringsfrihet begge veier.

Nicolay Skarning, advokat, Kvale advokatfirma

Posten driver med teknologisk tyranni

Ikke så rent få av oss opplever å få brev sendt i retur fra et postverk i fritt fall, gjerne etter uker. Ukjent. Inconnu, står det. Forleden fikk jeg et brev i retur som hadde korrekt postnummer, men en eller annen hjernedød maskin var ute av stand til å skjelne mellom 3 og 8.

Når skal dette vanviddet slutte? Når får vi noen som kan kvalitetssikre postgangen? Mennesker. Jeg spør postdirektøren og vil ha svar i denne spalten.

Hvis svaret er «effektivisering», blir mitt svar at hvis maskinell lesning av post går ut over kvaliteten, er det skjedd en perversjon: Poenget med postgang er at vi kan stole på tjenestene. Teknologi skal tjene menneskene, ikke slavebinde dem. Hvis svaret er at også posten må tjene penger, så er mitt svar: Posten skal levere post, ikke tjene penger. Når får vi en bred, offentlig debatt om dette forfallet?

Vi har hatt et postvesen før, får vi et postuvesen? Posten sier at færre skriver brev. Det posten glemmer er at mange føler at Posten dypest sett helst vil bli kvitt oss, og at nedgangen i regularitet er middelet. Ikke rart at ellers forstandige mennesker drives til å stemme Senterpartiet.

Bernt Hagtvet, Oslo

Fraflyttede praktbygg

Hvorfor flytter kulturinstitusjonene fra sine ærverdige gamle bygninger og skaper et tomrom og rop om etterbruk? En åpenbar årsak er at vi ikke evner å holde dem ved like, ei heller oppgradere dem til tidsmessig standard slik at de fortsatt kan romme våre kulturskatter. Nationaltheatret er et godt eksempel som vi nå håper skal få sin etterlengtede rehabilitering slik at det fortsatt kan spilles teater der i mange år fremover. Nationaltheatret er nettopp et godt eksempel på at bygning og funksjon henger tett sammen, ja er ett.

Når bygningene ikke lenger makter å ta vare på kunst- og kulturskattene til glede for publikum, tvinges museene og teatrene til å tenke nybygg. Dessverre synes det lettere å få støtte til nybygg, fremfor å vedlikeholde og rehabilitere. I kjølvannet av nybyggene dukker spørsmål om etterbruk opp. Dessverre koster det tid og penger både å rehabilitere og bygge nytt. Det krever utholdenhet og tålmodighet. Det kan Norsk Folkemuseum skrive under på. Men det nytter. Ved Norsk Folkemuseum er vi i full gang med rehabilitering av museets eldste utstillingsbygg, Bybygg fra 1914.

I 1993 måtte museet stenge bygningen som rommet magasiner og utstillinger fordi det ikke lenger var forsvarlig å holde utstillingene åpne, hverken for publikum eller samlingen. 20 år gikk før vi endelig fikk støtte til å rehabilitere bygget. Arbeidet er i full gang, men fortsatt mangler midler til utstillingen som skal fylle bygget. Nå håper vi bare å klare det siste store løftet slik at Bybygg kan gjenåpne med nye tidsmessige utstillingslokaler og studiemagasin i 2019!

Hvis vi ikke lykkes, blir dette nok et spøkelseshus i Oslo.

Inger Jensen, avdelingsdirektør Norsk Folkemuseum

Arbeiderpartiets ideologiske kamp rammer barnefamiliene

I Aftenposten 15. mai uttaler byråd Tone Tellevik Dahl at alle barn med rett til barnehageplass vil få barnehageplass i Oslo. Det har det ikke vært tvil om, og Oslo har levert barnehageplass til alle med lovfestet rett de siste ni årene takket være private barnehageaktører som har bidratt til full barnehagedekning. Det byråden ikke nevner er nedgangen i etterspørselsdekningen av barnehageplasser for barn uten lovfestet rett under AP-byrådet, og hvordan partiets politikk rammer barnefamiliene som etablerer seg i områder av byen med stor boligutbygging. Så langt har det vært et mål i Oslo å legge til rette for barnehageplasser nærest mulig der folk bor. Nettopp derfor har Oslo kommune i en rekke kommende boligprosjekter satt rekkefølgekrav om etablering av barnehage. Nå som byrådet har bestemt seg for å avslå søknader om finansiering av to slike planlagte barnehageprosjekter er resultatet at 200 barn som snart flytter inn i boligene i Krydderhagen og Nybyen, likevel ikke får gå i barnehagen i nærmiljøet som de var lovet. Barnehagene vil i stedet bli stående tomme. Barna må søke seg til barnehager andre steder i bydelen, lenger unna der de bor.

Å legge til rette for barnehager i nærheten av der folk bor, og gi foreldre mulighet til å velge barnehager med en annen profil enn det kommunen tilbyr er både god familiepolitikk og god miljøpolitikk. Dessverre velger AP i stedet å la ideologi gå foran gode løsninger for samfunnet og barna.

Saida Begum, bystyrerepresentant (H)

Mitt liv med POD

Det skrives mye om politiet. En diskusjon om politiet er alltid velkommen.

Selv har jeg hatt ulike roller i politi og påtalemyndighet i snaut 20 år. I de siste fem årene, som politimester i Troms, har jeg jobbet tett med POD (Politidirektoratet) og gjort meg mange erfaringer. Det er ikke alltid vi er enige. Det er ikke alltid jeg er fornøyd. Jeg har til tider sogar vært frustrert.

Forholdet mellom POD og politidistriktene utvikler vi sammen. Som en del av politireformen ble politiets nasjonale ledergruppe etablert 1. januar 2016. Her møtes politimestrene, sjefene i særorganene og PODs ledergruppe til månedlige diskusjoner.

Politiet har mange oppgaver. I politiloven er forebygging med rette trukket frem som vår viktigste funksjon. Dette alene gjør at vi er avhengige av å lære av andres erfaringer, for vi har ikke tid til å bare lære av våre egne. Troms er et relativt lite politidistrikt som selv umulig kunne fått til alt dette. Det arbeidet POD gjør er derfor svært viktig for kvaliteten på den polititjenesten vi hver dag leverer til våre innbyggere.

Ole Bredrup Sæverud, politimester, Troms politidistrikt

Oslofjordens Golden Gate?

En bro for biltrafikk over Oslofjorden vil bli et verre støyproblem enn det kan se ut som ut fra Aftenpostens forkortede utgave av vårt leserbrev 31. mai: Klarer broen å skape en biltrafikk på 40.000 i døgnet, blir støyen i et belte på nærmere 100 meter på hver side så ille at en vanligvis må rope, skrike eller brøle for å overdøve den. Beltet med plagsom støy, definert som gul sone eller verre i den strategiske støykartlegging, må utvides tre ganger. Defineres Oslofjorden som et stille område utenfor tettbebyggelse som i Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442), må antagelig støybeltet utvides til 1–2 kilometer på hver side.

Pål Jensen, daglig leder for Trafikkaksjonen