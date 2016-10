De slanke får oppmerksomheten og tiltakene. De med fedme, får behandling som ikke virker. | Nina Kristiansen

Jeg skrev i Uviten-spalten at jeg var fedmepessimist, fordi fedmeforskningen ikke gir gode svar eller tiltak.

Vi er fedmeoptimister, svarte Jøran Hjelmesæth og Samira Lekhal. Og da er det vel grunn til håp, for de er erfarne forskere og behandlere.

Men innlegget deres er uvanlig.

For når forskere går ut i debatt, pleier de å slå forskningsresultatene sine i bordet. Det gjør ikke Hjelmesæth og Lekhal. De viser heller ikke til behandlingsresultater.

Ørsmå resultater

Det er gjort mye forskning på den norske standardbehandlingen av fedme, som er livsstilsendring, i praksis sunnere mat og mer bevegelse. Den virker for noen veldig få. For de aller, aller fleste fører slik behandling til ørsmå resultater eller den virker ikke i det hele tatt.

Hvorfor virker ikke livsstilsendring som behandling?

Det kan hende de tykke folkene ikke følger opplegget – eller er ikke-respondenter, som forskerne kaller dem.

Men har pasientene skylden?

Tenk om mange astmapasienter får et svært omfattende behandlingsopplegg. Det virker bare på et fåtall over tid. Kan vi da konkludere med at astmatikerne selv er årsaken, fordi de ikke følger opp? Eller må vi se på selve behandlingen?

Jeg tror ikke livsstilsbehandlingen slik den praktiseres på norske sykehusklinikker, fungerer mot fedme.

Jeg tror at forskere og behandlere holder hardt fast i denne behandlingsmåten, fordi de ikke har andre gode alternativer.

Her er det ingen enkle løsninger. Men hvis vi ikke tar inn over oss at dagens behandling har dårlig effekt, så skjer det ingenting. Annet enn mange ferdigbehandlede fedmepasienter med enda dårligere selvbilde og like helsefarlig BMI.

Kanskje tar jeg helt feil. Kanskje har de norske klinikkene gode og langvarige resultater. Det håper jeg. For ikke bare investerer vi mange helsekroner, det handler også om folks liv og helse.

Vis frem resultatene!

Derfor bør de offentlige fedmeklinikkene vise frem resultatene sine. Sånn at vi ser om folk får hjelp eller om vi må revidere fedmebehandlingen.

Camilla Stoltenberg og Knut-Inge Klepp fra Folkehelseinstituttet mener at det er nødvendig å fortsette å kartlegge utviklingen av vekt, for å finne frem til gode forebyggende tiltak. Jeg skrev i Uviten-spalten at det er for mye telling og for lite oppmerksomhet på årsakene.

Jeg er ikke uenig i at kartlegging er viktig, for forebygging av fedme virker aller best mot fedme. Men all kartleggingen og forebyggingen løser ikke dagens fedmeproblem.

De som ikke har problemet, får oppmerksomheten og tiltakene. De som har fedme, får behandling som ikke virker.

