De siste dagene kunne vi lese pendleres fortvilelser og desperate anklager mot streikende lokførere i Aftenposten. Vegard Holmefjord skriver at han ikke bryr seg om hvorfor lokførerne streiker, og Haydn Mears om hvordan streiken går utover ham. Streik er fagbevegelsens sterkeste våpen. Streik ville ikke hatt effekt hvis ikke det gjorde vondt.

Jeg forstår at folk blir sinte, men rett sinnet riktig sted.

God opplæring burde være en selvfølge

Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) streiker for en nasjonal kompetansestandard på norsk jernbane. Det burde være en selvfølge at de som skal kjøre i 200 km/t med ansvar for passasjerer, har god opplæring. Likevel er det dette som er bakgrunnen for streiken: NSB vil ikke tariffeste kravet.

Selvfølgelig er det kjedelig at toget ikke kommer, men er det ikke mer kjedelig å skulle i begravelse på grunn av en togulykke? At lokførerne går i streik for vår sikkerhet, er noe som burde hedres, ikke hetses.

NLF velger å ikke trappe opp streiken denne uken ettersom NSB innstiller flere tog enn det som skyldes streiken, de ønsker ikke at det skal gå for mye utover reisende. Selv når NSB innstiller tog som kunne gått, tar lokførerne ansvar for at ikke flere tog blir innstilt.

Forstår frustrasjonen

Jeg forstår Holmefjords og Mears´ frustrasjon, men ikke hvorfor de går til verbalt angrep på streikende arbeidere og Mears anklager den norske «tafattheten» for at streiken har pågått så lenge.

NLF og NSB blir ikke enige om en nasjonal standard skal tariffestes. En mulig løsning er å regulere utdanningsnivået gjennom forskrift, slik at de nye reglene vil gjelde for alle togselskap som kommer etter at regjeringen har privatisert jernbanen.

Hvis du vil skrive sinte innlegg og legge press noe sted, press staten. Takk heller de streikende lokførerne for at de tar vår sikkerhet på alvor og orker å gjennomgå alt dette for vår del. Uten fagbevegelsen ville vi hverken hatt en arbeidsmiljølov, en velferdsstat eller en trygg jernbane.