Debatten om bistand bør ikke være for eller mot, men hvordan vi gjør det bedre | Gunvor Knag Fylkesnes

B-gjengen i Andeby hadde et smart triks når de var på flukt fra Onkel Skrue. De trakk en røkt sild over sporet slik at sporhunden til Skrue ble distrahert. Hunden fulgte lukten av silda i stedet for det opprinnelige sporet.

Det samme trikset blir ofte brukt i argumentasjon. Sist nå i kjølvannet av VGs gravesak om UDs relasjoner og bruk av dyre, eksterne konsulenter.

Saken handler ikke om hele bistanden. Dersom man tror det, har man latt seg friste av silda.

Carl Barks / Disney / Wikimedia

Men konsulentdebatten er viktig. Vi kjenner, som mange andre, saken kun gjennom VG, men er opprørt over at det tas ut store private utbytter av penger som burde vært brukt mer effektivt til fattigdomsbekjempelse.

En måte å rydde opp i dette på, er å sørge for at konsulenter ikke kan ta ut utbytte av tilskudd gitt over bistandsbudsjettet, og at de må gi tilbake penger som ikke blir brukt opp.

Slik gjør frivillige og ideelle organisasjoner det. Det burde være et prinsipp.

Bistand virker

Bistandsdebatten, den mer overordnede, om hva vi lykkes med og hvordan vi må jobbe for å få de gode resultatene, er også veldig viktig.

La oss slå det fast: bistand virker! Det er gjennomgående positive funn i forskningen som viser at bistandsprogrammene lykkes stadig bedre.

Ifølge forskeren Roger Riddell er ca. 75 prosent av bistanden i verden er vellykket – de umiddelbare målsettingene er nådd. Det kan være antall barn i skolen, antall sprøytestikk med vaksiner, skolebygg, osv.

Selv med noen forbehold om Riddells funn vet vi at ikke all bistand lykkes. Riddell sier at ca. 10–25 prosent av programmene ikke når målene. Bistand er risikofylt, og mye kan gå galt, men ofte handler det også om at man ikke har god nok måling eller data for å vurdere graden av måloppnåelse.

Diskusjoner om bistand går ofte i svart-hvitt. Finner man én feil i bistanden, konkluderes det lett med at den ikke virker. Andre forsvarer den blindt.

Vi må åpent møte og diskutere utfordringene vi har ute i felt, uten at det rammer bistandens troverdighet.

Sammenligner man med helsevesenet er det jo heller ikke sånn at man vil legge ned hele helsevesenet fordi det er feil og mangler i pasientbehandlingen. Vi får isteden en debatt om helsetiltak og bedre effektivitet. Slik bør også bistandsdebatten være: Ikke for eller mot, men hvordan vi gjør det bedre.

En forvaltning som forvitrer

Konsulenter som tar store summer i utbytte er svært uheldig. Det er avgjørende at UD rydder opp i dette.

UD og Norad forvalter i dag dobbelt så mye bistand som i 2005. Antall årsverk i UD og Norad har økt med kun 13 prosent i samme periode. Saken vitner om et meget presset embetsverk. Når det er sagt, konsulentposten på UDs budsjett utgjør under 0,3 prosent av bistandsbudsjettet (og ikke alle konsulentoppdrag er overpriset).

«Røkt sild» handler om å snakke om noe som ikke har med saken å gjøre, men som vekker stor interesse. Når journalister og politikere konkluderer fra dette funnet til hele bistandsfeltet, er det feil, og en urettferdig svartmaling.

Bistand virker når den gjøres riktig. Og vi trenger de gode, opplyste debattene, for å lære, ikke bare av våre feil, men også av det vi lykkes med.

