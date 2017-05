Måten vi som forskere forstår begreper som har allmenn betydning, formidler og foreslår tiltak bør kunne foregå utenfor de pedagogiske miljøene ved universitetene.

Som forskere bygger vi selvsagt vår argumentasjon på etablert forskning og en pågående akademisk debatt omkring mobbing, fenomen som har allmenn interesse.

Det bør ikke kun foregå i akademia, for dem som forsker og fordyper seg i vitenskapen omkring gitte fenomener som har allmenn interesse.

Vi ønsker å utfordre de individualistiske perspektivene som ofte er forbundet med mobbing. Fra det enkelte barn som er knyttet til negative og gjentatte handlinger, til offer og mobber-rolle og til å se på mobbing som sosiale prosesser som er kommet på avveie. Her er vi på linje med flere forskningsmiljøer, som vi også henviser til – der fokuset flyttes fra individperspektiver til sosiale prosessers utfordringer.

Voksne som mobber

Vi har aldri påberopt oss at ingen andre før oss har forstått at voksne mobber. Her er vi vel kjent med at det finnes både nasjonal og internasjonal forskning på området.

Det vi sier er «at så langt vi vet er det ingen definisjon som spesifikt understreker at også voksne kan mobbe barn».

Også her er det snakk om hva en vektlegger. Når vi velger å ha inn dette i en definisjon, er det fordi vi både i barnehage og skole har nasjonal og internasjonal forskning som viser at dette skjer, og at det er en del av det å forstå mobbing i barnehage og skole.

Videre har vi gjennom ulike forskningsprosjekt og utprøving av ulike metoder i både barnehage og skole sett på hvilke kjernekomponenter som trer frem der mobbing skjer. Mobbing hindrer barn og unges:

opplevelse av tilhørighet

opplevelse av å være en betydningsfull person i fellesskapet

mobbing hindrer medvirkning.

Akkurat like mye som at negative, gjentatte hendelser kan være noe annet enn mobbing, kan selvsagt opplevd utenforskap og manglende medvirkning være noe annet enn mobbing. Og som vi sier: En definisjon kan ikke romme alt, men den kan gi en retning på hvordan en forstår et fenomen som mobbing og hvilke områder som vektlegges for å forebygge, avdekke, stoppe og følge opp.

Det er mange forskere, som Dan Olweus, som har betydd mye for godt forebyggende mobbearbeid. Og det er viktig at vi som forskere, uavhengig av hvilket ståsted vi måtte ha, kan diskutere åpent ulike aspekter og forståelser av et viktig tema. Det må vi aldri stoppe med å gjøre.

