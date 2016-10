Debattlederen som politisk aktør | Ratna Elisabet Kamsvåg

Kanskje er det lett å tenke at den som leder en politisk debatt har liten innvirkning på hvordan en politiker fremstår totalt sett. Men i et retorikkfaglig perspektiv er debattlederens fremferd svært avgjørende for hvilket inntrykk velgerne til slutt sitter igjen med og skal basere avgjørelsen sin på.

Siste debatt

Etter de to første debattene mellom presidentkandidatene i USA, har debattlederne måttet tåle kraftig kritikk. Nøyaktig hva de blir kritisert for avhenger av hvem som kritiserer dem. Det handler mye om hvilken taletid kandidatene får, og i hvor stor grad svarene de gir blir fulgt opp.

Privat

Likevel er det ikke så mange som snakker om hvordan debattlederen formulerer seg – selv om det finnes unntak: For eksempel rettet Kristin Clemet hard skyts mot statskanalen etter en valgsending i fjor høst. På sin egen blogg skrev hun et innlegg under tittelen «NRK besto ikke prøven», og hevder her at programlederne er partiske. Forskningen, på sin side, viser at nettopp debattlederens ordvalg er av stor betydning for hvordan kandidatene fremstår.

Sommerfugleffekten

Det sies at bitte små vingeslag fra en sommerfugl kan forårsake enorme vindstyrker på den andre siden av jorden; et bilde fra kaosteorien. Senere er illustrasjonen også brukt til å forklare hvordan initialbetingelser kan ha store konsekvenser for et endelig resultat. Skulle man bruke den samme metaforen for å beskrive en debattleders rolle i politisk valgkamp, ville det bety at måten debattlederen opptrer på kan påvirke et endelig valgresultat. Dette er selvsagt en dramatisering av poenget, men illustrasjonen er like fullt en ressurs til å kunne forstå effekten av samhandlingen mellom alle aktører i en slik retorisk situasjon. Sannsynligvis er det også en av grunnene til at det er viktig for kandidatene å på forhånd vite hvem som skal være debattleder – for hvilken strategi de skal velge.

TV-debatten viktigst

Det siste møtet mellom presidentkandidatene før valget i november ledes av sluggeren Chris Wallace. Han er kjent for en konfronterende stil, men har sagt at han ikke akter å faktasjekke kandidatene underveis i denne debatten.

Noen betrakter sikkert debattene i USA som TV-show som først og fremst har underholdningsverdi. Men forskningen viser at fjernsynsdebattene fremdeles er velgernes viktigste kilde til informasjon, selv om politisk valgkamp stadig inntar nye kommunikasjonsflater. Derfor er det knyttet stor spenning til siste duell, når Fox News for aller første gang får sende en av sine egne til å lede en debatt i hovedvalget.

Ratna Elisabet Kamsvåg har en mastergrad i retorikk og språklig kommunikasjon fra Universitetet i Oslo. Hun har tilknytning til POLKOM – senter for studier av politisk kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, og er høyskolelektor II ved Handelshøyskolen BI. I vår var hun Visiting Scholar på Department of Political Science ved Columbia University i New York.

