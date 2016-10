Man skulle tro at kritikere var gode lesere, også av hverandres tekster. Dessverre virker det ikke som det er tilfelle i Kaja Schjerven Mollerins lesning av min kronikk om Vigdis Hjorths siste. Her har man virkelig anstrengt seg for å misforstå, etter alle kunstens regler.

Falske incest- og pedofilianklager

Det som imidlertid er riktig, er at jeg lister opp flere eksempler på incest- og pedofili-anklager fra nittitallet som viste seg å være falske, som Thomas Quick, Bjugn-saken og forhistorien til den danske filmen Festen.

Det som ikke stemmer, er at jeg dermed skulle antyde at alle incestanklager er falske, det er en mildest talt urimelig påstand.

Poenget med å trekke frem disse gamle sakene er å minne om tidsånden på nittitallet, da Bergljot i Arv og miljø mottok sin plutselige innsikt i at hun var blitt misbrukt som barn, voldtatt av faren. Kan det tenkes at denne innsikten var påvirket av den generelle følelsen av mild massepsykose som hersket på den tiden? Det er en rimelig tolkning.

Vi vet ikke nok

Alle som leser Arv og miljø, vil bli tvunget til å velge mellom to vidt forskjellige historier: enten den til Bergljot eller den til resten av familien.

Jeg er overbevist om at vi ut ifra romanen ikke vet nok til å velge mellom de to historiene. Likevel er det riktig å peke på de forhold som taler for den andre historien, den som de fleste og de mest avbalanserte i familien holder på: at faren er uskyldig, et offer for datterens viltvoksende fantasi.

Den alternative historien står like sterkt

Vi må rett og slett ta på oss jobben med å være djevelens advokat, selv om «djevelen» i dette tilfelle er anklaget for incest.

Hvis man makter å gå bak den selvabsorberte fortellerens appeller, er det mye som taler for at den alternative historien står minst like sterkt. Det er en interessant lesning, hvis man bare klarer å åpne øynene for den.