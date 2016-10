Den bråkete. Den gravide. Den vakre. Hvem er et evnerikt barn? Hvem ville du utelukke? | Eldar Dybvik

Det er nylig levert en innstilling for å gjøre skolen bedre for evnerike barn. Umiddelbart tenkte jeg: Wow, for en glimrende idé. Men hva er egentlig et evnerikt barn?

Rik på evner, eller evnerik?

For en del år tilbake var jeg selv rektor på en ungdomsskole med 450 evnerike barn. Det var kjempemorsomt, særlig fordi evnene og utfordringene til barna var så forskjellige.

Eldar Dybvik er pedagog og tidligere rektor

På skolen gikk ei jente som ble gravid da hun var 14. Kjæresten var 16. De valgte å få barnet, og viste en imponerende evne til å ta seg av det. Barnet kom selvsagt uventet, og litt tidlig, dermed måtte de unge foreldrene både lære å ta imot hjelp og gi omsorg.

Avgjørende, viktige evner for enhver voksen person.

Ei smilende jente kom til oss fra Vietnam i slutten av første skoleåret. Hun kunne lite av vårt språk. I løpet av de to og et halvt årene på skolen jobbet hun seg opp til et feilfritt og dynamisk norsk, og fikk beste karakter på begge norskeksamenene. For henne var det viktig å skape seg grunnlag for et godt liv i Norge.

Fra mørk og dyster til ressurs

Vi hadde en gutt med svart bustete hår og kraftig skjeggvekst. Storvokst for alderen. Fra rektors kontor så jeg hvordan han lukket ansiktet i en mørk og dyster fasade idet han passerte dørterskelen. Som bak et visir. Han trengte bokstavelig talt lys og luft.

Rådgiveren fikk ham plassert hos en bonde som drev med melkekyr. Der fikk gutten viktige oppgaver og selvstendig ansvar, og ble bondens største ressurs.

Den teoretiske skolegangen ble gjort unna på en halv dag i uken. Resultatene gikk til værs.

Denne gutten skulle også opp i norsk. Men han møtte ikke opp i tide. Vi kastet oss på telefonen. Da han kom var klokken ti. Hvorfor møtte du ikke opp presis? Svaret var tydelig: «Mente du at jeg skulle gå fra 50 kuer før melkingen var unnagjort?»

Er du evnerik når du tar ansvar og setter handlingene dine i perspektiv?

Vi hadde en sjarmerende, vár og vakker gutt. Noen år senere vokste han seg til en landskjent dragartist, med forestillinger der menn kledd som kvinner fremfører kostyme-, dans- og musikknumre.

Det «bråkete» gutter har til felles

Da jeg ble rektor var det kultur på denne skolen for å sende «bråkete» gutter til rektor. Slik ble jeg kjent med gutter med et knallhardt skall over dype sår. Guttene hadde ulike uttrykk, men de hadde en ting til felles: en for jævlig hjemmesituasjon.

Bajrich / Shutterstock / NTB Scanpix

En av dem kom en dag ruslende fra Esso, like utenfor skolens område. Han slikket på en Krone-is. Lojal mot ordensreglementet ga jeg ham påtale. Han så på meg og sa: «Vet du hva? Jeg har fått så mye kjeft og juling hjemme at det der biter ikke på meg. Så det kan du bare la være.»

Gutten brukte kreftene på å manøvrere og overleve i et voldelig hjem. Vant til kommando og straff, gikk han med en konstant påslått mental voldsalarm. Det var flere av dem. Var de evnerike?

Så gjenstår spørsmålet. Hvilke av barna ovenfor ville du gitt betegnelsen evnerike barn? Hvem ville du utelukke? Og med hvilken begrunnelse?

Hovedoppgavene for enhver god skole

Erlend Hofstad Langseth (da 19) sa til Aftenposten Si ;D (15. oktober 2015) at «vi må revurdere de utgåtte ideene om hva skole og utdanning er. Skolen bør være der for å hjelpe individet på vei, ikke kalibrere individet for et liv gitt av en gammel mal. Vi må forkaste trangt pensum. I stedet for å få alle gjennom et lite utvalg av verdens kunnskapsmengde, bør vi la elevene utforske et tre av kunnskap i hvilken rekkefølge, dybde og bredde de ønsker».

En annen ungdom sa at «det beste i norsk skole er at vi har en veldig sterk og god fellesskole der alle går sammen».



Disse to ungdommene oppsummerer hovedoppgavene for enhver god skole.

Skolen skal gi individet rom til å bruke evnene sine, og finne rom innenfor eller utenfor «boksen». Og skolen skal sørge for at de unge får delta i det som forener oss. Tilgang til venner, eventyr, opplevelser, verdsetting, glede og likeverd.

I det engelske konseptet Thinking Schools International, som en gruppe av oss nå introduserer i Norge, er et av prinsippene at ethvert barn på enhver skole kan gis muligheter til å tenke langs en hel skala av varierte måter, og støtte til å omsette det i «learning outcome».

Kan vi gjøre dette i en skole som har plass til alle? Er det egentlig så vanskelig?

Fem trekk skal kjennetegne evnerike barn. Slik vet du om barnet ditt har spesielle evner, mener forsker.