Den digitale helserevolusjonen er virkelig | Tarje Bjørgum

Henrik Vogt og Andreas Pahle i Norsk forening for allmennmedisin bruker en kronikk i Aftenposten 24. mai til å sable ned digital helse, e-helse og persontilpasset medisin som virkelighetsfjerne drømmerier.

De kunne ikke tatt mer feil.

Den digitale helserevolusjonen er ingen drømmefabrikk, men summen av tusenvis av konkrete innovasjoner som gjør livet vårt bedre.

Mer treffsikre diagnoser

Ett eksempel er det norske selskapet Prediktor Medical, som utvikler avanserte armbåndsur som måler glukosenivået gjennom huden. Det gjør at mer enn 400 millioner diabetikere verden over kan øyne en hverdag uten å måtte stikke seg i kroppen.

Heidi Widerøe / Abelia

Et annet eksempel er behandling av føflekkreft ved Memorial Sloan Kettering i New York, som viser at datamaskiner gir mer treffsikre diagnoser enn leger.

Et tredje eksempel er datamaskiner som svelger unna millioner av tidsskriftsartikler og databaser over alle menneskets 12.000 kjente sykdommer på få sekunder, mens legene kun bruker noen få timer i uken på å holde seg oppdatert.

Norge er godt rustet

Teknologi kan brukes både godt og dårlig. På samme måte som kniven i kjøkkenskuffen kan være et verktøy for å lage fantastiske retter, kan det også være et drapsvåpen.

Når foreningen for allmennmedisin er sjablonmessig negative til helseteknologi som gir bedre behandling, står foreningen i veien for seg selv.

Norge er svært godt rustet for å ta del i den helseteknologiske utviklingen.

Vi har avanserte biobanker og helseregistre, verdensledende medisinsk forskning og en befolkning med høy digital kompetanse.

Det gir mulighet til å skape en norsk vekstnæring innen helseteknologi – samtidig som vi reduserer offentlige helseutgifter og gir nordmenn bedre helse.

