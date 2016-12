Hvordan skal tidsskriftene finansieres når abonnementsinntektene faller bort? De fleste tidsskriftene er eid av fagmiljøene, som vitenskapelige foreninger. De har ingen penger. Nærmere femti prosent av norsk artikkelpublisering innen humaniora og samfunnsfag publiseres i dag i disse 36 tidsskriftene som får støtte fra Norges forskningsråd.

Norsk vitenskap bør bli åpent tilgjengelig for alle. Det er bred enighet om at forskningstidsskriftene må bort fra abonnement og over til en heldigital og åpen tilværelse. Likevel svikter universitetene og høgskolene både Norges forskningsråd og fagmiljøene på målstreken. De 36 mest prestisjefylte tidsskriftene innen norsk humaniora og samfunnsfag står derfor uten finansiering fra nyttår.

I 2013 lanserte Norges forskningsråd (NFR) sin open access-strategi: Fra 2017 skal alle tidsskrift som mottar støtte fra NFR være åpent tilgjengelige. NFR støtter inntil halvparten av produksjonsutgiftene. Resten må eierne dekke på annet vis.

En kollektiv løsning?

Hvordan skal tidsskriftene finansieres når abonnementsinntektene faller bort? De fleste tidsskriftene er eid av fagmiljøene, som vitenskapelige foreninger. De har ingen penger. Allerede for fire år siden ble det lansert en god idé: Universitetene og høyskolene (UH-sektoren) går sammen om å finansiere den delen av produksjonskostnadene som ikke dekkes av NFR. Internasjonalt er det vanligere at den enkelte forsker søker midler for å dekke en publiseringsavgift på sin artikkel. Det er likevel bred enighet om at dette ikke er veien å gå for å lykkes med overgangen til open access i Norge. Byråkratiet med søknader vil trolig føre til at tidsskriftene mottar færre artikler. Kvaliteten kan gå ned eller enda verre, tidsskriftene må legge ned.

Alle er for

I det akademiske Norge er «alle» enige i at vi heller bør få til en kollektiv ordning. NFR og CRIStin, organisasjonen som registrerer alt av norske, vitenskapelige publikasjoner og forhandler store abonnementsavtaler for UH-sektoren, er tilhengere av en slik løsning. Universitets- og høyskolerådet (UHR) har også erklært at de er positive, men sier at UH-sektoren selv må fatte vedtaket.

I Universitetsforlaget har vi de siste fire årene jobbet for å sikre en god overgang for disse tidsskriftene. Vi utgir 17 av de 36 som mottar NFR-støtte. Vi har gjort budsjetter og regnskap tilgjengelige, for å gjøre økonomien så gjennomsiktig som mulig. I juni fikk vi forsikring fra både UHR og CRIStin om at dette kom til å gå i orden og stolte på det. 2017 er noen dager unna, og fremdeles står alle 36 tidsskrifter uten finansiering.

Samfunnsansvaret

Universitetsforlaget kunne ha innført artikkelavgifter og maksimert profitten. Når vi heller argumenterer for en åpen, økonomisk modell, er det fordi vi forvalter en viktig arv. Tidsskriftene vi gir ut er uerstattelige. De er institusjoner og fagoffentligheter, ofte med lang historie. Nærmere femti prosent av norsk artikkelpublisering innen humaniora og samfunnsfag publiseres i dag i disse 36 NFR-støttede tidsskriftene.

Tidsskriftene vi gir ut er uerstattelige. De er institusjoner og fagoffentligheter, ofte med lang historie.

Skal vi miste dem fordi det ikke følger tilstrekkelige midler med denne overgangen? Det er skandaløst at Universitetsforlaget skal stå alene om å forvalte dette samfunnsansvaret. Det mangler ikke på ambisjoner og fagre ord i diskusjonene om åpen tilgang. Norge skal være et foregangsland. Er ordene bare til pynt?

