Den levende modells avmakt | Sigurd-Øyvind Kambestad og Thorkil H. Aschehoug

I hvilken grad kan kunstnerisk kvalitet forsvare og rettferdiggjøre bruk av levende modeller generelt, og spesielt i de tilfellene der bruk av levende modell støter mot etiske eller juridiske grenser?

Litteraturprofessor Erik Bjerck Hagen har målbåret sitt syn på dette i Aftenposten 28.09: «Det går vel en moralsk grense et sted, men jeg er ikke sikker på hvor (…) litterær kvalitet unnskylder mye. (…) Faller det gjennom kvalitetsmessig er forfatteren mer ute å kjøre».

Personkrenkelser var ikke tema i straffesaken mot Mykle i 1958, men var noe av bakgrunnsteppet. Om dette uttaler Bjerck Hagen: «Hans [Mykles] utlevering av damer i Bergen var i sin tid veldig stygg, antagelig for stygg. Den gang fikk han på pukkelen, men nå hadde vi tålt det.»

Uttalelsene reiser et prinsipielt spørsmål om kunstnerisk kvalitet kan forskyve grensene for hva som ellers er etisk og juridisk akseptabelt.

Levende modeller og privatlivsvernet

Forestillingen om at kunstnerisk kvalitet kan forsvare en ellers uetisk eller til og med ulovlig handling, er interessant, - men etter vårt syn problematisk. «Kunstnerisk kvalitet» er en så vag standard at den som kriterium for å avgjøre om noe bør offentliggjøres eller tillates, ikke har noen verdi.

Det er lett å finne eksempler på uttrykk som de færreste vil forsvare til tross for at de kan ha høy kunstnerisk kvalitet, f.eks. barnepornografi. En annen side ved dette kriteriet er at kunstverk av høy kvalitet vil ha større gjennomslagskraft - og dermed også større skadepotensial. Skildringene er bedre og når derfor flere.

Privatlivet er uttrykkelig vernet både i Grunnloven, straffeloven og skadeserstatningsloven. Likevel utgis en rekke skjønnlitterære verker med sensitive personopplysninger, - tilsynelatende uten bekymring for rettslig etterspill. Må dette forstås som at levende modeller i kunsten ikke er beskyttet av privatlivsvernet i norsk rett?

Allmenn interesse er styrende

Privatlivsvernet gjelder bare personopplysninger av en viss sensitivitet. Det må være mulig, men ikke nødvendigvis sannsynlig, at noen vil kunne identifisere det litterære verkets levende modell. Videre må det litterære verket ha «krenket» privatlivets fred, og i rettspraksis avgjøres dette ved å veie personvernet opp mot hensynet til ytringsfriheten.

Avveiningen styres i stor grad av svaret på ett spørsmål: Om opplysningene har allmenn interesse eller ikke. Et alminnelig utgangspunkt er at det er begrensningene i ytringsfriheten som må begrunnes, ikke ytringsfriheten i seg selv.

Men mangler de sensitive personopplysningene allmenn interesse, snus utgangspunktet på privatlivsvernets område: Da er det begrensningene i privatlivsvernet som må begrunnes.

Ingen egne normer for kunsten

I et rettslig perspektiv gjelder det altså ikke egne mål eller normer for kunsten, selv om den er godt skrevet, - motsatt av hva litteraturprofessor Bjerck Hagen tar til orde for. Også kvalitativt god kunst må prøves mot spørsmålet om de sensitive personopplysninger har allmenn interesse.

Høyesterett var tidlig innom temaet i «To mistenkelige personer»-saken fra 1952, der den uttalte at for den kunstneriske frihet kan «… likesålitt som for tale- og trykkefrihet oppstilles som et aksiom at den skal være uten skranker.

De må alle tåle en begrensning hvor de krysses av andre, likeverdige samfunnshensyn eller hvor de kommer i konflikt med de rettigheter som tilkommer enhver i et rettssamfunn – herunder også retten til ikke å bli tilføyet skade i utrengsmål».

Må ha sterke nerver for å anmelde

Hvorfor får da ikke flere av de siste årenes litterære verker rettslige konsekvenser i form av politianmeldelse eller erstatningskrav fra deres levende modeller?

Forklaringen er nok den innebygde svakheten ved det rettslige vernet på dette området. Den som er brukt som levende modell skal ha pågangsmot, ressurser og sterke nerver for å politianmelde eller anlegge sak, med den økte publisitet som følger med.

Dette var antagelig grunnen til at «damer i Bergen» ikke angrep Mykles skildringer. De fleste vil forstå at slike betraktninger også naturlig hører med til forlagenes risikovurdering.

I lys av dette kan det synes som forfattere og forlag skriver og livnærer seg på den levende modells avmakt.

