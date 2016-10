Den røde tråden gjennom Groruddalen er utenforskap

Daglig møter vi personer med samme type utfordringer. Den røde tråden gjennom Groruddalen: Utenforskap. De er utenfor skolesystemet og utenfor arbeidsmarkedet. Det fører ofte til at de er utenfor samfunnet, uten tilhørighet.

Ungdom som kunne vært gode rollemodeller med unike ressurser, får ikke muligheten til å nå sitt potensial. Feil og uheldige valg man tok da man var ung og dum, hjemsøker en når man er blitt voksen og seriøs.

Å ansette barnevernspedagoger fra et sted langt unna Oslo til å jobbe med groruddalsungdom, er uklokt. En groruddøl som kjenner til de ulike sosiale kodene og har redskaper i ryggsekken du ikke lærer ved å lese en bok, kan utgjøre den store forskjellen.

Fordi man var en av «de andre» da man var ung, får ikke barnevernsbarn muligheten til hjelp. I stedet kan de møte på et umotivert A4-menneske som «bare gjør jobben sin».

For sent å snu?

Fra utsiden er det synd på minoritetsjentene i Groruddalen, og minoritetsguttene får ofte skylden. Men fra innsiden ser vi at det er jentene som er mest ressurssterke og guttene som henger på siden av samfunnet.

Stereotypier som lages av utenforstående, er misvisende og ødeleggende. Det er en stor utfordring som venter når gangstergutten bestemmer seg for å bli den ansvarlige familiefaren.

Noen ganger er det for sent. For på den veien er det ofte brente broer som byr på problemer. Da kan broen over til Syria bli den minst problematiske for muligheten til suksess og selvrealisering.

For å forebygge ekstremisme og utenforskap må problemene gjøres om til utfordringer før det kan bli til muligheter. Slik Zlatan, Sveriges store stolthet, gjorde, til tross for alle hindringer på veien. «Man kan ta en kille från Rosengård, men man kan inte ta Rosengård från en kille» (Zlatan Ibrahimovic).

Én gang romsåsgutt, alltid romsåsgutt

Groruddalskulturen er ikke som andre kulturer. Kulturen som er vanlig her, er klein andre steder. En kultur som landslagsspilleren Joshua King nylig fortalte om, hvor fotballspillere lånte sko fra hverandre.

Det som fra utsiden ser ut som en ghetto, er på innsiden ekte fellesskap. Og det er verdt mer enn gull! Det beste minnet hans var ikke å spille for verdens største klubb i verdens største liga, under tidenes største manager.

Nei. Det beste minnet hans var da han spilte med gutta sine mot sossene fra vestkanten. Der de «kææzaa» dem og viste dem at penger kjøper ikke alltid suksess.

Får ikke muligheten til et verdig liv

Men det er ikke alle som får være med på slike solskinnshistorier. På vinterstid er det stort behov for å spille fotball i hallene i hele Groruddalen, men flere av hallene er ikke tilgjengelige om vinteren og mange barn og unge får ikke muligheten til et verdig liv.

Oppveksten burde bestå i fysiske aktiviteter med lek og moro, men for mange blir disse aktivitetene politi og tyv. Derfor er det nå på tide å satse.

Morad Jarodi og Abdi Mohamed skriver som privatpersoner

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Her kan du lese flere artikler om Groruddalen: