Denne kampen er det leserne som avgjør - og Document.no vinner | Trond Ellingsen

Det ble nylig kjent gjennom Klassekampen at nettstedene Document.no og Rights.no ligger som henholdsvis nr. 10 og 15 på antall delinger på sosiale medier for mai.

I en kommentar sier sjefredaktør i Aftenposten, Espen Egil Hansen, at avisen ikke har noen intensjoner om å konkurrere med oss. Aftenposten spiller nemlig på en annen banehalvdel, uttaler han. Hvilken banehalvdel det skulle være fremstår uklart for meg.

Informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband, Espen Ottesen, velger i sin Aftenposten-spalte å fokusere på «når noe ikke bør gjøres». «Gode intensjoner fører ikke nødvendigvis til fornuftige tiltak,» er Ottesens tese. Eksemplene han velger er enkle og smaker av etterpåklokskap og moralisme. Ottosen konkluderer som følger:

«Mer kan sikkert gjøres for å stanse islamistisk terrorisme. Men i et demokrati er noen tiltak uaktuelle, også om de skulle ha effekt. Vi bør ikke internere alle aktive i kommentarfeltet til Document.no – selv om Breivik var det – og ny høyreekstrem terror kanskje ville blitt hindret. Og vi bør ikke stenge alle moskeer fordi noen av dem kan være tilholdssted for ekstremister».

Trussel mot demokratiet

Ottosen blander sammen legitim samfunnskritikk med islamistisk terror.

I prosjektet «Status for ytringsfriheten i Norge» ble det konkludert med at bare ni prosent ville uttrykke en mening som er viktig for dem i sosiale medier, hvis den kunne virke støtende på personer eller grupper.

Denne type meningskontroll er vedtatt politikk, og truer demokratiet. Aftenposten går enda et skritt lenger. I nettutgaven har Ottosens kommentar fått ny tittel: Vi bør ikke internere alle i kommentarfeltet til Document.no – selv om Behring Breivik var aktiv der.

Det er korrekt at Anders Behring Breivik var aktiv i kommentarfeltet frem til oktober 2010. Men her sitter Aftenposten i glasshus, og det vet sjefredaktør Hansen godt.

Breivik var nemlig aktiv på et førtitalls nettsteder, herunder hos Aftenposten, som den 20.11.11 skrev følgende: Politiet har identifisert over 30 kallenavn, eller såkalte «nicks», som ble brukt av Breivik, deriblant kallenavn han har brukt på nettsidene til Aftenposten, VG og Nettforum med det politiet karakteriserer som en «mer ekstrem vinkling innenfor hans interesseområder».

Urimelig heftelse

Etter 22. juli lukket mange nettaviser kommentarfeltene. Aftenposten lukket debattforumet Debattcentralen. Hos Document.no forble kommentarfeltene åpne. Ikke bare det – Document.no la ut alle Breiviks kommentarer på ett sted, slik at alle kunne gjøre seg kjent med dem. Dette var viktig for Document.no fordi det raskt ble slått opp at Breivik hadde debattert hos oss.

At han også hadde debattert andre steder, ble ikke nevnt i pressen. Dermed ble dette kun heftende ved Document.no. Det kjennes urimelig i dag å bli trukket frem av de samme medier som tier om sin egen rolle.

Sjefredaktør Hansen må gjerne mene at Aftenposten spiller på en annen banehalvdel enn Document.no. Men i denne kampen er det leserne som avgjør, og der vinner Document.no.

