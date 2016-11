De siste ukene har Even og Isak i TV-serien Skam engasjert folk i hele Europa. Historien om en syttenåring og en nittenåring som er nyforelsket, altså. Med alle usikkerhetsmomenter det fører med seg.

«Ville helt sikkert hatt det lettere som 17-åring»

Serien er utvilsomt viktig for LHBT-miljøet, som sjelden ser seg selv på TV. Det fortelles altfor få skeive kjærlighetshistorier. Altfor få romantiske komedier, TV-serier og romaner forteller andre fortellinger enn de heteronormative: om mann som faller for kvinne og stresser for å få henne for så å leve lykkelig med henne resten av livet. Eller vice versa. Hva da om man drømmer om noe annet? Hvordan kan man unngå å føle seg litt utenfor? Hvilke rollemodeller har egentlig skeiv ungdom?

Som skribent Søren Peter Knudsen skriver i danske Vice: «Hvis Friends […] havde indeholdt Isaks historie, så havde jeg helt sikkert haft det lidt nemmere som 17-årig. Der sidder en masse unge drenge derude, som virkelig har brug for hans historie.»

Desperate italienske fans

I helgen var da også https://twitter.com/hashtag/skam

en av de mest brukte emneknaggene på Twitter i Italia. Noen hadde laget en YouTube-kanal med engelske undertekster og dermed gjort serien tilgjengelig for flere.

Kanalen ble stengt av NRK, etterfulgt av mye desperasjon fra fansen, men ikke tidligere enn at mange allerede hadde fått et forhold til serien.

Ungdom over hele Italia delte oppdateringer, bilder og filmklipp om «Evak» – et navn sammensatt av Even og Isak.

De trenger «Evak»

En italiensk jente som kaller seg Ingrid, opprettet Twitterprofilen Skam Italia. Da jeg spurte henne hvorfor Skam engasjerte, svarte hun at det er vanskelig for italienske homofile å komme ut av skapet fordi de ikke blir akseptert av venner og familie. Og at de mangler filmer og TV-serier om homofile par.

Det har hun nok rett i. I vår ble Italia det siste vesteuropeiske landet som gjorde det lovlig for homofile par å gifte seg, men uten fundamentale rettigheter som stebarnsadopsjon.

Italia er også ett av få EU-land som mangler lover mot diskriminering på bakgrunn av seksualitet utenfor arbeidslivet. Disse lovforslagene blir nedstemt hver gang de foreslås i kongressen, godt bejublet av den katolske kirken. Det er ikke rart italiensk ungdom trenger Evak litt ekstra.

Fucking Åmål

Hvis Isak og Even har bidratt til at en generasjon unge føler seg mer hjemme i sitt eget kjønn og sin egen seksualitet, er det ingenting annet enn fantastisk.

Da jeg gikk på videregående, spilte Fucking Åmål, svenske Lukas Moodyssons kjærlighetsfilm om to jenter, samme rolle. Selv om jeg var rimelig trygg på min egen heteroseksualitet, var det bra å vite at det fantes fine alternativer.

Uansett hvem man er forelsket i, ligger med eller er gift med, er ingen av oss tjent med fastspikrede kjønnsroller. Det skaper gjerne mer usikkerhet enn trygghet.

Vi kjenner oss igjen i nyforelskelsen

Det viktigste med Skams sesong 3 er at den forteller en alternativ homohistorie, der det å være skeiv faktisk ikke er en grusom skjebne du må lære deg å leve med. For det er jo typisk. Hver gang vi faktisk får skeiv kjærlighet opp på skjermen, er det som problem.

Skal man tro en samlet euroamerikansk underholdningsindustri, vil de fleste homofile ta livet av seg, omvendes eller i alle fall overvinne en hel haug med indre demoner før de kanskje, og bare kanskje, finner kjærligheten.

Even, han sier til Isak at han ikke er trist. Mens fansen frykter katastrofer i kommentarfeltet, har egentlig Even og Isak hatt det ganske ålreit til nå.

Usikkerheten er der, men den er blitt universell. Det er den samme usikkerheten de fleste som har vært nyforelskede tenåringer har følt på. Vi kjenner oss igjen i den. Vi får vondt i magen når Isak ikke svarer på Evens meldinger. Og vi har lyst til å være 17 igjen og ligge på sengen på hybelen og kline med noen vi er forelsket i.

Homoseksualitet avmystifiseres

Med Skam har serieskaper Julie Andem gjort noe så unikt som å skape en universell kjærlighetshistorie som er uavhengig av kjønn og seksualitet – en Romeo og Julie for dagens videregåendeelever og oss som en gang var som dem.

Med det lykkes hun og NRK med å avmystifisere homoseksualitet og gjøre kjærligheten til det viktige temaet, uten å gjøre rammene rundt den for smale.

Det er en historie vi alle bør være takknemlige for, og som kommer til å leve videre lenge etter serien er over. Ikke minst som modell for hvordan unge liv kan bygges. Og som en av de få skeive kjærlighetshistoriene som endelig ble fortalt.

