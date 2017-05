Det bor mennesker i eplehagene! | Kirsten M. Nygaard

«Jeg ser» skrev Sigbjørn Obstfelder i 1893. «De gråblå skyer samler sig. Solen blev borte». En treffende beskrivelse av den følelsen av uro som møtte huseiere som så eiendommen sin avbildet i avisene i forbindelse med byrådets utkast til den nye kommuneplanen.

Etter år med utbyggeroppkjøp, sprengningsarbeider, tungtrafikk, bygningsarbeid og jevnlige oppringinger fra eiendomsmeglere på boligjakt, var dette som en knyttneve i ansiktet til boligeiere på vestkanten. Etterfulgt av et tilrop som sa – du er den neste som skal ut!

«En gullbillett for dem som sitter i fortettingsområder» uttalte en utbygger (Aftenposten 28. april). Blant eiendomsmeglere og utbyggere handler alt naturligvis om avkastning og profitt.

For dem er det lite relevant at det bor mennesker i husene. Mennesker som er glade i hjemmene sine, som ikke har til hensikt å flytte, men som stadig oftere erfarer at pågående meglere ikke aksepterer ens misnøye mot å selge. Meglere som ikke vil ta nei for et nei og som bruker overtalelseskunster og lokker med høye gevinster. Med det resultat at de ofte lykkes.

Ikke mange eplehager igjen

Det snakkes om sutring fra eplehageeierne på vestkanten, men for dem som vil komme på befaring i eplehagene på Røa, så kom gjerne!

Beboerne har i mange år vært vitne til en rasering av småhusområdet.

Etter år med utbygging av enorme leilighetskomplekser, høyhus, Røa bad og bygging av eneboliger i eksisterende hager, vil man fort se at det ikke er mange eplehager igjen i området.

Fem ting du bør vite: Om kommuneplanen i Oslo

Resultatet av mange år med utbyggingsvekst har bidratt til en enorm utvikling av eiendommene i området og ødeleggelse av trygge bomiljøer. Stadig nye prosjekter igangsettes, med de ulemper det medfører for beboerne i hverdagen.

Resultatet av at «alle» vil bo sentrumsnært, men likevel landlig, bidrar til usikre skoleveier grunnet tungtrafikk i nærområdet.

Trafikk som veiene ikke er bygget for, med det resultatet at skolebarn har fått en utrygg skolevei.

Økte trafikkproblemer

For smale veier fører til at trailere bruker fortauet som kjørebane, og bygningsarbeidere dirigerer trafikken på lite konstruktive og til dels livsfarlige måter. Storskalautbygging i regi av OBOS fører til enorme trafikale utfordringer i et område med bare én utfartsåre (Ostadalsveien).

Et usikkerhetsmoment for samtlige beboere med tanke på utrykningskjøretøy og mulige evakueringer.

Den enorme ekspansjonen av boliger har ikke ført til den nødvendige oppgraderingen av veinettet som burde vært gjort.

I takt med boligbyggingen har biltrafikken økt enormt, med de negative konsekvenser det har medført av utslipp, køer og farlige trafikksituasjoner.

Unødig sutring

Det bor mennesker i husene i «eplehagene». Noen har bodd her i generasjoner, og vært så heldige å få arvet hus i det som i dag er et lukrativt boligområde, men som var usnobbete arbeiderstrøk noen få tiår tilbake.

Andre har søkt seg til området nettopp fordi nærheten til naturen og de grønne lungene gir en livskvalitet man foretrekker, fremfor å bo i urbane sentrumsområder. Et valg man har tatt med den prisen og de konsekvenser en har vært villig til å satse.

For en vestkantbeboer er det lett å leve med beskyldninger om unødig sutring. Derimot er det vanskeligere å måtte forklare for barna sine at man ikke behøver å flytte, selv om avisoverskrifter gir inntrykk av det.

Pengegriske investorer

Det er også verre å betrakte pengegriske investorer fra sidelinjen. Oppkjøpere som oppsøker eldre mennesker og nærmest «svindler» til seg hus langt under dagens markedspris, for så i neste sving kaste seg rundt og selge for det tredoble til utbyggere.

Villaeiere føler seg presset til å selge huset til hageutbyggere: Advares om «mulig negativ prisutvikling»

Det er forkastelig og umoralsk og burde nyansere det bildet eiendomsmeglere tegner av villaeiere som er så heldige å være i besittelse av en lottokupong (Aftenposten 28. april 2017).

Byrådet må ta boligeierne på alvor

At folk ønsker å bo i nærhet til bykjernen er et faktum, og slik kommer det til å fortsette å være. Men det er viktig at byrådet tar boligeierne på alvor og innser den realiteten at det bor mennesker i husene.

Mennesker som ikke er opptatt av kjøp og salg, men som har en sterk tilknytning til et sted og en eiendom de besitter.

Mennesker som ikke skal måtte behøve å jages fra sin egen eiendom fordi de tilfeldigvis bor i et attraktivt område som medfører at noen ønsker å profittere på en høyere utnyttelsesgrad av eiendommen.

Beboerne må stå samlet

Pengegriske utbyggere må ikke få operere så kynisk som de gjør i dag. Byrådet må også ta beboerperspektivet med i sine beregninger dersom Oslo skal være en god by for alle innbyggerne å bo i, også nåværende vestkantbeboere.

Og på samme måte som «de gråblå skyer samlet seg» da byrådet la frem sitt forslag til ny kommuneplan, må beboerne i fortettingsområdene stå samlet. Slik kan vi kanskje unngå at solen blir borte bak høyhusene.

Interessert i fortettingsplaner og byutvikling? Her er flere saker:

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.