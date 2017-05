Det er en myte at det er to seksuelle virkeligheter | Nina Karin Monsen

Bjørn Stærk hevdet (13. april) at jeg på Oslo Symposium harselerte over kjønnsforvirrede biseksuelle og at virkeligheten er heteronormativ. Var han til stede?

Jeg bruker bare begrepet heterosentrisk. Stærks språkbruk er fra queerismen, de skeives politiske bevegelse som startet i USA på 1980-tallet. De hevdet at heteroseksualitet og homoseksualitet er likeverdig.

Det er som å hevde at onani og fullbyrdet samleie er likeverdig. Heteroseksuelle vet i hvert fall forskjellen.

Heteroseksualitet er medfødt. Den er ikke lært. Homonormativitet må læres, den er mote og retorikk. Homoseksualitet, gjensidig onani, er ingen egen form for seksualitet.

Hetero, homo, bi eller trans: Dette er smart å vite om kjønn og seksuell orientering

Heteroseksuelle onanerer også – petting het det i gamle dager. Se min siste bok Kampen om seksualiteten, ytringsfrihet – hat – tankekontroll, 2016.

Tragiske skjebner

Transer og biseksuelle er tragiske skjebner. I den siste omfattende studien på området: Gender and Sexuality, hevder forskerne Lawrence S. Mayer og Paul McHugh at det ikke finnes forskning som viser at mennesker kan føle om de har rett kropp.

Bare et mindretall av unge som kjenner tiltrekning til noen av samme kjønn, fortsetter å gjøre det i voksen alder. De sier: « … ikke-heteroseksuelle og transseksuelle subpopulasjoner har høyere forekomst av psykiske problemer (angst, depresjon, selvmord), samt adferds- og sosiale problemer (rus, vold i nære relasjoner), sammenlignet med den generelle befolkningen.»

Det medfører en selvmordsrate på hele 40 prosent for transkjønnede. Studien er på nettet.

Fra skam til stolthet: Norske homofiles kamp

Risikoadferd

Homoseksuelle Frank Rossavik skrev i Aftenposten 9. mars i fjor: «Med det jeg vet om risikoadferd blant menn som har sex med menn, tenker jeg med gru på situasjonen for en tenåring som skal debutere seksuelt. Om han ikke får hiv, som tross alt ikke smitter så lett, løper han betydelig risiko for å få andre kjønnssykdommer.»

Grunnen er at homoseksuelle har analsex og hyppig partnerbytte.

Separasjonsangst

Joseph Sciambra, utagerende homoseksuell til han rundet førti, hevder årsaken er traumer.

Walt Heyer hevder at transer lider av separasjonsangst. Han var transe til han var 42 år, da han lot seg kastrere og ble «kvinne» på heltid. Etter ni år ble han seg selv igjen, nå 73 år. Begge er på nettet.

Homonormative må lese seg opp og snakke sant. De kan også lese om Heather Barwick. Hun hadde to «mødre», og slåss nå mot homoekteskap i voksen alder.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.