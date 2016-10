Det er provoserende at vi til stadighet ser eksempler på at det er ofrene for hatefulle ytringer, hevnporno, rasisme eller annet som blir rådet til å dempe seg når de tar til motmæle mot hets eller trusler, og ikke dem som fremmet den i utgangspunktet.

Etter at flere på den mye omtalte «Mannegruppa Ottar» spredte et uønsket seksuelt bilde av Sophie Elise på facebook, skrev hun et blogginnlegg om hevnporno, der hun valgte å navngi flere av mennene som hadde spredd bildet.

I dag kunne hun fortelle at hun har slettet blogginnlegget på oppfordring fra politiet, som rådet henne til det av hensyn til hennes egen sikkerhet.

De fleste følger politiets oppfordringer

Jeg skjønner at Sophie Elise valgte å følge politiets oppfordring. De fleste ville nok gjort det. Samtidig bør vi reflektere over hvorvidt det er greit at det er ofrene for hat som skal måtte dempe seg av hensyn til de hatefulles temperament.

Det er politiets jobb å forhindre kriminalitet. Slik sett er det sikkert klokt av dem å gi råd om å slette innlegget, av frykt for at noen av de navngitte personene eller andre kan bli trigget til å gjøre mer enn å skrive hatefulle ting på facebook.

Likeledes har det sikkert også vært klokt av politiet (uten sammenligning for øvrig) å rådgi Amal Aden om ikke å stille opp i enkelte debatter, der hun kunne være i fare. Jeg stiller imidlertid spørsmål ved om man litt for ofte griper til minste motstands vei.

Hva om man i stedet sa til Amal Aden: Det er vårt ansvar å informere deg om risikoen ved å stille opp i denne debatten, men du skal vite at hvis du likevel stiller, så møter politiet mannsterke opp for å beskytte deg så godt vi kan.

Bør ikke samfunnet beskytte den som hever stemmen?

For er ikke samfunnets jobb nettopp å beskytte de som hever stemmen sin, ikke å be folk om å begrense den av hensyn til at pøblene kan bli sinte? Og er det ikke spesielt viktig når den som hever stemmen sin, gjør det som en reaksjon på urett begått mot seg selv av andre?

Sophie Elise har måttet oppleve at seksuelle bilder, som hun ikke visste at var tatt, blir delt på facebook-fora med mange tusen medlemmer. Det må være en ganske maktesløs opplevelse å erfare at intime bilder av deg selv spres som ild i tørt gress uten at du kan gjøre noe for å stoppe det. Hun valgte derfor å ta til motmæle med det eneste middelet hun har: sin egen blogg, der hun navnga flere av dem som har bidratt til denne spredningen.

Det provoserer meg at det gang på gang er mobben som får lov til å definere andres ytringsfrihet.

Likevel er det altså hun som blir oppfordret til å fjerne ytringen sin, mens hevnpornoen får lov til å fortsette. Det er ikke greit, og det provoserer meg at det gang på gang er mobben som får lov til å definere andres ytringsfrihet.

Forebyggende telefon fra politiet

Hvorfor er det ikke i stedet enkelte av mennene på denne Mannegruppa Ottar som får en forebyggende telefon fra politiet, med råd om å slette de hetsende og potensielt straffbare kommentarene? Og om ikke annet, bare for å gi et velment råd om at andre kan finne på å ta en skjermdump av søppelet de legger ut, og at det kan få konsekvenser for dem senere.

Det er sikkert en mer omstendelig prosess, men kanskje man burde gjøre det litt oftere, fremfor å gå minste motstands vei og be Sophie Elise om å slette sitt blogginnlegg.

Det er ikke noe galt i å oppfordre noen til å beskytte seg selv. Det gjør vi alle fra tid til annen, men det blir feil når noen som ikke gjør noe galt, av myndighetene blir bedt om å moderere seg for å hindre at noen andre gjør noe galt.

