Det er ikke alkohol og spa de eldre drømmer om

Det har i den siste tiden vært skrevet om pub på sykehjem, privatisert omsorg kontra offentlig omsorg, og mange hyller herlige og kreative initiativ. Men når du er over 90 år, kreftene forsvinner gradvis, og din omgangskrets reduseres i takt med din økende alder år for år, er det da en kald øl som står øverst på ønskelisten?

Jeg har jobbet innenfor eldreomsorgen som pleieassistent, hjelpepleier og sykepleier i over 17 år, på sykehus, sykehjem og hjemmesykepleie i både «rike» Asker og en «arbeiderkommune» som Fredrikstad.

Som tidligere avdelingsleder innenfor en hjemmesykepleiesone i Fredrikstad, opplevde jeg at det ikke var vin, øl og fest som den enkelte brukeren etterlyste.

Det veldig mange ønsker seg, er å komme ut av ensomheten. De ønsker mennesker som er rundt dem, bryr seg, og tar være på dem.

De trenger mennesker

De behøver nødvendigvis ikke å bli oppvartet hele tiden. De trenger nære relasjoner til mennesker som er oppriktig glad i dem og bryr seg om dem.

Jeg tør påstå at den nye norske folkesykdommen ikke er kreft eller andre fysiske sykdommer. Den nye, norske folkesykdommen er ensomheten.

Selvfølgelig ønsker vi oss flere hender med kvalitet innenfor eldreomsorgen. Selvfølgelig trenger vi bedre fagdekning blant personalet, slik at den enkelte bruker kan få identifisert sine behov og få dekket dem. Og ja, vi trenger flere sykehjemsplasser og dagsenterplasser.

Men det er ikke nødvendigvis det jeg snakker om her.

For kan vi forvente at det offentlige skal ta seg av ensomheten?

Vil en frivillig besøksvenn en dag i uken dekke savnet etter noen nære pårørende som bryr seg?

Hvordan forholder du deg til bestemors ensomhet?

Hvilken innstilling har du som datter, sønn og barnebarn til din mor og bestemors ensomhet?

Og du som er aldrende og sliten – har du sørget for gode og tette familiebånd gjennom livet som gjør at familien orker å romme både de unge barna og de aldrende eldre?

I dagens samfunn har vi barnehage, SFO og skole til barna, og vi har hjemmesykepleie, dagsenter og sykehjem til de eldre. Barna har noen rundt seg hele tiden uansett hvor de er.

De eldre trenger nødvendigvis ikke tilsyn hele tiden. De kan som oftest varsle hvis det er noe, og kan bo hjemme med støttetiltak som hjemmesykepleie i lang tid. Og slik fremtiden ser ut, vil den tiden bli lenger.

Men så var det den ensomheten. Mange pårørende ønsker sykehjemsplass til sine eldre fordi de sitter mye alene og er ensomme i tillegg til fysiske plager og funksjonshemminger.

Det sitter mange ensomme rundt på sykehjem i dag. Det er ikke gitt at det å samle 18 eldre mennesker på en sykehjemsavdeling bidrar til så mye mindre ensomhet. Men man kan selvfølgelig føle seg tryggere. På en sykehjemsavdeling i dag har den største andelen av brukerne en eller annen form for demenssykdom. De få som ikke har en demenssykdom, er ofte så fysisk dårlige at de ligger i sengen sin på rommet. De orker ikke å delta i noe større sosialt samvær. Og jeg tør påstå at de kan oppleve like mye ensomhet som når de bodde hjemme.

En forsikring mot ensomhet i alderdommen

Jeg sier ikke at vi skal ta våre eldre hjem i vår egen stue og pleie dem hjemme. Vi har som samfunn organisert oss slik at vi alle kan delta i yrkeslivet og leve våre selvstendige liv. Og godt er det. Men det har også gjort at vi som samfunn har organisert oss til ensomhet.

Spørsmålet er hvordan vi som enkeltmennesker og samfunn kan ta tak i ensomheten og gjøre noe med den.

Jeg tror ikke nødvendigvis det er alle barna og barnebarna som skal sitte med dårlig samvittighet.

Det hele starter nok med hvordan du som en kommende eldre velger å følge opp dine barn gjennom barndommen og barnets voksne liv. Og hvordan følger du opp dine barnebarn?

En bekjent har en mor som en dag i uken henter alle sine barnebarn på skole, SFO og barnehage og samler sine seks - åtte barnebarn til kos, middag og barne-TV hver onsdag. Så kommer foreldrene og henter dem etter barne-TV og samles rundt hentetiden.

Tenk deg hva det gjør med relasjonen mellom barnebarn, barn og deg som bestemor eller bestefar! Det er en god forsikring mot ensomhet i alderdommen.

Det starter med hvordan du selv investerer i dine etterkommere

For det du investerer i dine etterkommere, vil i alderdommen vise sin avkastning. Det har jeg mange eksempler på gjennom et sykepleierliv.

Min mor sier sjelden nei hvis vi spør om hun kan passe barna innimellom en helg.

Hun har selvfølgelig lov til å se nei hvis hun har egne planer, men jeg vet hun strekker seg langt for å få det til. Det gjør hun fordi hun er glad i sine barnebarn. Ene og alene. Samtidig er hun en god rollemodell for meg og mine barn i forhold til hva slags bestefar jeg ønsker å bli, og hennes relasjon til meg og mine barn gjør jo at jeg ønsker å passe på henne til livet ebber ut.

Du må gjerne dra til Syden som pensjonist hele vinteren. Og du må gjerne være opptatt med dine venninner annenhver dag. Og greier du å ta vare på dine etterkommere i tillegg, er du god.

Husk bare det at den dag dine venninner er gått bort eller selv havnet på sykehjem, og du selv er blitt for dårlig til å dra til Syden, så står det ingen automatisk og kommer hjem på besøk til deg.

Og kan et besøk av et barnebarn hjelpe på ensomheten hvis du selv ikke har opparbeidet deg en sterk og god relasjon tidligere?

Lærdommen fra innvandrerne

Vi har noe å lære av våre kjære innvandrere. Gjennom hjemmebesøk har jeg sett hvordan de ivaretar sine slektninger med den største selvfølgelighet. Vi har mye å lære av dem, selv om jeg også har observert slitne og utmattede pårørende blant dem.

Mange ser med redsel på alderdommen og gruer seg til et liv på sykehjem.

Jeg tror og ser at alderdommen kan være rik på opplevelser og gleder. Og når du blir så gammel som det du gruer deg til, så er det ikke sikkert at du orker så mye, og er fornøyd med det du orker å gjennomføre en dag.

Innenfor eldreomsorgen i Fredrikstad har vi hatt tilbud om, og servert alkohol både på hverdager og festdager.

Men er drømmen om alderdommen en drøm om alkohol og spa-behandlinger?

Jeg tror alderdommen handler mer om trygghet, nærhet gjennom et sosialt fellesskap og forutsigbarhet.

Og jeg tror at jeg og du kan utgjøre en forskjell på ensomheten. Men da må vi starte nå, ikke når vi blir 80.

