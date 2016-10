Det er nok nå, Sylvi Listhaug. Tenk på hvilke konsekvenser ordene dine kan få | Nicholas Wilkinson

Vonde ord kan gjøre enorm skade. De skader når de skaper sorg og sinne. Men de skader enda mer når de skaper engasjement og glede.

Statsråd Sylvi Listhaug har sagt at folk som flykter fra krig og tortur nærmest «bæres inn på gullstol», at de som ønsker å være gode mot asylsøkere er «godhetstyranner» og hinter til at du ikke er norsk om du ikke spiser grisekjøtt.

Listhaugs ord skaper stor glede hos noen. Hun pisker opp stemningen hos folk de færreste vil møte ute på gaten en sen kveld.

Som hos lederen i Odins soldater, som skrev på Listhaugs Facebook-side at «Det er vanskelig å finne ord som beskriver den viktige og ikke minst riktige jobben du gjør for landet vårt».

Ordene hennes er farligere enn vi tror.

Handlingene starter et sted

Hat og vold har aldri dukket opp fra ingenting. Det starter et sted. Ingen vil angripe et annet menneske med mindre de føler at det mennesket er så farlig, ondt eller skremmende at det må fjernes.

Ingen av terrorangrepene, som angrepene i Paris eller på Utøya, ville vært mulig med mindre terroristene hadde bakt seg inn i en syk verden der andre mennesker er mindre verdt bare fordi de har andre meninger, annen tro eller ser annerledes ut.

Ingar Storfjell

Det er bare ord som kan skape virkelighetsforståelsen som gjør vold og terror mulig. Ord er farlige.

Hvordan vi snakker med hverandre, er en ting, noe helt annet er det når en av landets fremste politiske ledere har en kommentar som oppfordrer til muslim-drap stående på sin Facebook-side hele helgen. Eller at hun selv bruker det nedsettende ordet «lykkejegere» om barn som rømmer fra krig.

Nye ord endrer alt

Som homofil mann har jeg den vonde sannheten litt for tett på kroppen. Gjennom historien er lesbiske, homofile, bifile og transpersoner blitt jaget, angrepet og til og med drept. Senest i juni i år ble 49 mennesker drept på nattklubb i Orlando.

Men de fleste homofile i Vesten i dag, lever trygt. Det store flertallet i Norge ser meg mer som menneske enn som homse. Jeg kan gifte meg, ha vanlig jobb og leve åpent om hvem jeg er. Det høres ut som små ting. Men det er enorme seire som er vunnet.

Listhaug vekker et enormt engasjement i meg. Jeg går mellom å være forbannet og livredd

Men hvorfor har ting endret seg? Hvorfor er jeg så mye tryggere i dag enn jeg ville vært på 1600-tallet? Homofile i dag er akkurat like homofile som de var for 400 år siden. De har ikke endret seg. Men måten vi snakker, og dermed tenker, om homofile, har endret seg.

Når folk har respekt og nekter å godta vonde ord, da blir det trygt. Ord har enorm makt, om vi bruker dem rett.

Listhaugs ord

Listhaug vekker et enormt engasjement i meg. Jeg går mellom å være forbannet og livredd.

Når hun hinter til at du ikke er ordentlig norsk om du ikke spiser svin, når hun lar drapstrusler mot muslimer bli stående på Facebook-siden sin og hun kaller barn som rømmer fra krigen i Syria for «lykkejegere», da er hun med på å skape en farlig virkelighet med ordene sine.

For Listhaug er ikke hvem som helst. Hun er en politisk leder. En leder som åpenlyst hylles av grupper som er svært langt til høyre, som Odins soldater, og refereres på nettstedet Document.no.

Kjære Sylvi

Kjære Sylvi Listhaug, dine ord er farlige. Veldig farlige.

Jeg velger å tro at du mener godt. At du ikke har tenkt over konsekvensene av ordene du bruker og av ordene du tillater at andre bruker rundt deg.

Det er nok nå. Tenk deg om før du snakker. Tenk hvilke konsekvenser ordene dine kan få

Men tenk deg om. For ord kan motivere handlinger. Farlige og vonde handlinger ingen av oss ønsker. Om ord motiverer farlige og vonde handlinger, har vi som står bak ordene, et ansvar for det som skjer.

For to år siden ble jeg angrepet på åpen gate for å leie mannen jeg elsker. Guttene som prøvde seg, har ikke et gen som tvinger dem til å være voldelige når de ser menn som leier. Nei, de er blitt oppfostret på hatefulle ord mot homofile.

Når du sprer dine hatefulle ord, vet du at det er noen som lytter. Og de kan være farlige. Veldig farlige.

Det er nok nå. Tenk deg om før du snakker. Tenk hvilke konsekvenser ordene dine kan få.

