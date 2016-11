Det er nok tull nå, Wilkinson. På tide å bli voksen. | Sylvi Listhaug

Tidligere leder i Sosialistisk Ungdom (SU), Nicholas Wilkinson, skriver i Aftenposten at jeg helst skal sitte ned og holde munn fordi jeg ikke er enig med ham. Venstresidens meningssensur på innvandringsfeltet er heldigvis over for lengst.

I et innlegg som oser av troen på at han er moralsk overlegen meg og resten av høyresiden i norsk politikk, har han kokt sammen en suppe. Den består av mine (gjerne gamle) uttalelser, tatt ut av sammenheng. Han insinuerer at jeg har ansvar for uttalelser fra høyreekstreme og nevner i samme åndedrag grufulle terrorangrep som settes i sammenheng med dette.

Jeg meldte meg inn i Fremskrittspartiet på 1990-tallet. Den gang ble vi kalt rasister for å mene at man burde sette krav til at innvandrere skulle lære seg norsk.

Deler av venstresiden kastet den gangen som nå rasismekortet etter enhver som turte å stille spørsmål ved innvandrings- og integreringspolitikken.

Takket være FrP som har stått i en skittstorm i disse spørsmålene, har ikke de innvandringsliberale i Norge greid å kvele debatten her til lands.

Det har nærmest gått sport i å misforstå meg og vri og vrenge på det jeg sier. Kritiser meg gjerne, også du Wilkinson, men gjør det på basis av det jeg faktisk sier og mener, ikke legg ord og holdninger i min munn.

Innlegget er fullt av feil

Feil 1: Gullstol-utsagnet handlet om at vi må forvente en betydelig egeninnsats hos den enkelte dersom vi skal lykkes med integreringen. Det handler ikke om reisen til Norge.

Feil 2: Godhetstyranniet-utsagnet handlet om hvordan de som har vært for en streng innvandringspolitikk har blitt forsøkt stemplet av sånne som Wilkinson i debatten, og behovet for en saklig debatt.

Feil 3: Jeg har heller aldri sagt at man ikke er norsk om man ikke spiser svinekjøtt eller drikker alkohol. Det jeg sa, var at dersom man skal integrere seg i Norge, må man tilpasse seg det norske arbeidsmarkedet. Dersom man skal jobbe på sykehjem eller på en restaurant må det forventes at man håndterer svinekjøtt og alkohol. Jeg forventer at de som kommer til Norge tar den jobben de kan få slik at de kan forsørge seg selv og innretter seg etter norsk arbeidsliv.

Virkeligheten tar overhånd

Det siste året har innvandringsdebatten gått vekk fra SVs og Wilkinsons premisser, og det gjør selvsagt vondt for dem.

Audun Lysbakken, Wilkinsons partileder, uttalte i fjor høst at Sverige var Europas ”lyspunkt” og refset andre land for egoisme etter Sverige hadde tatt imot over 160.000 asylsøkere i fjor. Siden da har også Sverige innsett realitetene og strammet kraftig inn sin politikk.

Det er gjengs oppfatning blant oppegående politikere i hele Europa at for å få en bærekraftig innvandring hvor vi også evner å integrere de som kommer, er det nødvendig med en streng asyl- og innvandringspolitikk.

Mye integrering går bra, mange innvandrere står på og gjør en real innsats med å integrere seg. Likevel er det utfordringer med integreringen. Det være seg kvinnesyn, norske verdier og tilpasning til det norske arbeidsmarkedet for å nevne noe. Når nært to av tre kvinner med afrikansk bakgrunn er utenfor arbeidslivet, er det åpenbart for alle og enhver at det også er utfordringer.

Hjelper ikke å holde munn og skyve alt under teppet

Innlegget til Wilkinson inneholder feil og tillegger meg meninger og holdninger jeg ikke har. Samtidig forsøker han desperat å klistre både høyreekstreme og terror til meg ved hjelp av lemfeldig omgang med fakta.

På toppen av det hele tar han grunnleggende feil i konklusjonen.

De landene som har forsøkt Wilkinsons metode, nemlig å skyve utfordringer under teppet og ikke ha en åpen og ærlig debatt, har merket konsekvensene. Hva har vi sett i vårt naboland Sverige? Jo, vi ser en helt polarisert debatt og utfordringer som ikke blir tatt hånd om. Politiet har mistet kontrollen i mange bydeler og det er skapt parallellsamfunn utenfor svenske lover og verdier. I Sverige har de også større høyreekstreme og nynazistiske miljøer enn i Norge. Vi skal kjempe mot slike holdninger og tilstander i Norge. Da hjelper det ikke å holde munn og skyve alt under teppet.

Jeg forsøker alltid å være saklig, redelig og si tydelig hva jeg mener. Det kommer jeg til å fortsette å gjøre fremover, uavhengig av hva Wilkinson, retorikkeksperter eller andre prøver å stemple meg med.

Skal vi ha en reell politisk debatt om disse temaene, må man kunne forvente mer av en stortingskandidat enn at han bevisst misforstår en rekke av mine utsagn utelukkende med agenda for å stemple meg som ”hatefull”.

Det er nok tull nå, Wilkinson. På tide å bli voksen.

