Midtøsten, Syria, IS, stor arbeidsledighet og nye høyrepopulistiske partier har skapt utrygghet og engstelse helt opp til vårt eget land.

Putins mål

I denne volatile situasjonen er det én som mer enn gjerne ser denne situasjonen til egen fordel: President Putin har et klart mål om å gjenskape det sovjetiske imperium på et enda høyere nivå, og han vil bruke alle midler for å nå målet.

Mitt firma var engasjert som delentreprenør i konstruksjon og bygging av hangar for russiske helikoptre i Longyearbyen på Svalbard, og ikke minst som delentreprenør for den store vannkraftstasjonen i Boris Gleb, på grensen mellom Sovjet og Norge.

Det var spennende og utfordrende oppgaver for norske bedrifter som var engasjert. Imidlertid var det alltid et tema som dukket opp under blant annet byggemøter, og ikke minst da jeg bodde i en russisk brakkeby i 14 dager ved avslutning av oppdraget: Hvorfor Norge ikke kunne tenke seg å dele Svalbard og Finnmark med Sovjet?

Illevarslende treff i Kirkenes

Dette tema ble enda mer forsterket da jeg som eneeier av Sydvaranger gruver i 2007 ble invitert av den russiske generalguvernør for Murmansk og Kola til et møte på hans konsulatkontor i Kirkenes.

Det ble et illevarslende treff som på mange måter bekreftet tidligere møter med KGB-offiserer, direktører for forskjellige tekniske etater og andre. Nå, som jeg var eier av gruvene og de utmerkede kaianleggene i Kirkenes, burde det etter hans mening være et naturlig samarbeid mellom Murmansk og Kirkenes både på det politiske og merkantile plan. Mitt svar var helt klart. Intet politisk forhold var interessant for meg. Jeg ble invitert til Murmansk, men det passet ikke i mitt opplegg.

Jeg følte den gang og 9. april 2016. at vi har en situasjon som kan bli svært ubekvem for Norge, ikke minst når generalløytnant Robert Mood, som har ledet forsvarssjefens stab i NATO, for kort tid siden uttalte seg helt klart: I en stadig farligere verden ser han ikke bort fra at en konflikt kan føre til at Russland tar kontroll over deler av Norge.

Konflikt om nordområdene

Klimaendringene har i løpet av kort tid ført til at polhavet-Nordishavet vil være helt isfritt om noen år. De store forekomster av olje og gass – og de ukjente mengder av metaller og fisk – vil bli et av de mest spennende økonomiske felt i nordområdene.

All verdens sjøtrafikk vil i dette isfrie hav ha kortere reisetid øst/vest igjennom Beringstredet og mye rimeligere enn å måtte passere kanalene Suez og Panama. Byene Hammerfest, Tromsø og Kirkenes vil i dette perspektiv ha de samme store muligheter som Singapore hadde og har i Østen.

Alt dette vet president Putin, og i en gitt situasjon vil han ta konsekvensen av dette eksakte bilde og forberede seg mot en annen stormakt, USA, i denne sammenheng.

Vårt miniforsvar

Vårt forsvar er i flere år blitt minimalisert til nærmest et miniforsvar. Og når jeg leser Det kongelige forsvarsdepartementets forsvarsbudsjett for 2016, blir jeg overhodet ikke overrasket, til tross for at ca. 50 milliarder kroner praktisk talt ikke gir nyanskaffelser i form av nytt avansert materiell, men stort sett bare dekker driftsutgifter.

Finlands forsvar

Journalist Sveinung Berg Bentzrød har i en analyse 10. april i Aftenposten vurdert vårt forsvar kontra det finske. Det er en skremmende betraktning.

Finnene har, til tross for begrenset økonomi, et meget betydelig forsvar som de er stolte av og som de er sikre på skal kunne brukes effektivt i en gitt situasjon. Som eksempel nevner Bentzrød at over 900.000 finner har fått brev om hva som blir deres rolle i en krigssituasjon. Finnene har en hær på 160.000 personer, 20.000 i førstegangstjeneste hvert år mot 7–8000 i Norge, og et forsvar som teller 230.000 – i Norge 17.000.

NATO som sovepute

For de forskjellige regjeringer har NATO vært en sovepute man har regnet med vil komme Norge til unnsetning – uansett. Men dette bildet stemmer overhodet ikke.

Denne analysen beskrev jeg for ca. et halvt år siden, i en lukket konferanse hvor forsvarssjef Haakon Bruun Hanssen var til stede: Sett at russiske tropper invaderer de baltiske stater og på samme dag kommer tusenvis av russiske fallskjermjegere fra baser langt bak Ural og lander i Finnmark, Troms og Nordland, og at den russiske nordflåten med store infanteristyrker om bord okkuperer de samme fylker på et øyeblikk.

Vi vet at NATO ikke har mulighet til å imøtekomme denne invasjonen på minst 4–7 dager, og da er det altfor sent. Forsvarssjefen aksepterte min beskrivelse som å ha en særdeles stor grad av sannsynlighet.

Ber om større bevilgninger

Dette er realiteten Erna Solberg må forholde seg til, men ikke desto mindre ble det i budsjettkonferansen på Hurdalssjøen hotell i år foreslått å redusere svært mye til Forsvaret, til stor skuffelse for alle som vet hvordan situasjonens virkelighet er. Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide og forsvarssjef Haakon Bruun Hanssen har i flere foredrag og avisartikler bedt om større bevilgninger uten å ha fått oppmerksomhet.

I denne spente situasjonen som mange føler på kropp og sjel, spør jeg Erna Solberg om svar på to alternativer:

A. La Oljefondet på 7000 milliarder stå urørt og håpe på at intet skjer eller

B. Å kjøpe inn det mest avanserte utstyr for sjø- og bakkestyrker uansett pris og å leie inn de brigader vi trenger inntil vi får våre egne.

Det er opp til henne å vurdere hva som er best for nasjonen og ta de mye riktigere avgjørelser enn det Nygaardsvold-regjeringen gjorde, til tross for at de også fikk sine advarsler.

Jeg er helt sikker på at Jonas Gahr Støre vil støtte Solberg like mye som mister Attlee i Labour støttet Churchill i 1940.

Da vi møtte svenskene

En statsminister som dessverre har fått altfor liten oppmerksomhet i vår historie, er statsminister Christian Michelsen. Med sin utrolige energi oppmuntret han alle nordmenn til å møte de blanke svenske bajonetter i 1905 med optimisme og styrke.

Resultat: Flere tusen menn i alle aldre, blant annet min bestefar, møtte opp ved Riksgrensen med uniform, våpen og bajonetter. Svenskene ble overrasket og det ble 7. juni 1905 etter 400 års ufrihet. Denne frihet vil vi bevare, og nå må vi forvente at Regjeringen tar det eneste riktige grep.

