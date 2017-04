Vi journalister fascineres av de store sammenhengene – fortellinger som er overgripende, identifiserer noen mønstre og trender og der bitene faller på plass.

Det siste året har to slike historier jevnlig dukket opp i de fleste norske medier.

Den ene handler om høyrepopulismens fremgang. Den andre om meningsmålinger som ikke lenger er til å stole på.

Fakta: MEDIEREVISJONEN Medierevisjonen er en fast spalte for mediekritikk. Spaltister er Anki Gerhardsen, Mina Ghabel Lunde, Jan Arild Snoen og Nina Hjerpset-Østlie. Jan Arild Snoen (f. 1964) er journalist og kommentator i Minerva og skriver fast for Aftenposten.

Oppslutning har falt

Den første historien har solid rot i virkeligheten.

Trumps nominasjonsseier var knyttet til nasjonalisme og proteksjonisme. At han slo demokratene har riktignok en annen hovedforklaring: At han var republikanernes kandidat i et år da det var «deres tur».

Høyrepopulistiske partier gikk frem i mesteparten av Europa i 2015, hovedsakelig som en reaksjon på den store asylbølgen det året.

Men senere har veksten stoppet opp, og disse partiene har tapt litt oppslutning, uten at «den store fortellingen» har endret seg noe særlig av den grunn.

Interessen for valget i Nederland i mars var uvanlig stor, ganske enkelt fordi den kunne innpasses i denne fortellingen.

Lenge etter at Geert Wilders hadde begynt å falle betydelig på målingene, varslet norsk presse om at han «fosset frem».

Svært mye plass er blitt brukt til å forklare Marine Le Pens oppslutning og spekulasjoner på at hun kan bli president i Frankrike. Nasjonal Front gjorde da også i første runde sitt beste presidentvalg noensinne.

Men hennes oppslutning har falt over lengre tid.

Resultatet ble enda litt dårligere enn de siste målingene, og vi må helt tilbake til 2013 for å finne så dårlige målinger.

Skal vi tro meningsmålingene har det aldri vært aktuelt at Le Pen skulle vinne presidentembetet.

Målingene traff ganske godt

Men alle har jo advart mot at målingene kunne ta feil, med Brexit og Trump som stadig gjentatte skremsler.

Mange later til å ha glemt at de nasjonale målingene i USA traff ganske godt – Clinton fikk 2,1 prosent flere stemmer.

Meningsmålinger vil av og til ta feil, men de er ikke blitt systematisk mindre treffsikre i det siste. I Frankrike traff de forbløffende bra.

Det er også galt at målingene systematisk undervurderer høyrepopulistiske partier, dersom vi ser bort fra de første årene, når slike partier er ferske. Da kan en del velgere svare usant om sine sympatier.

Skal vi tro meningsmålingene har det aldri vært aktuelt at Le Pen skulle vinne presidentembetet

Og Brexit-avstemningen betyr heller ikke at nasjonalismen systematisk undervurderes. I den skotske uavhengighetsavstemningen i 2014 ble nasjonalistene overvurdert i målingene.

Norsk historie og særegenheter

Etter Emmanuel Macrons valgseier kan den store fortellingen lett endres til at trusselen fra høyrepopulismen er over. Men landene er forskjellige.

I Ungarn og Polen har høyrepopulistene makten. I Østerrike var de nær ved å vinne presidentembetet. Og disse partiene er også ganske forskjellige. Le Pens parti ligger til venstre i den økonomiske politikken, Sverigedemokraterna ganske langt til høyre.

La oss også være forsiktige med å lese det som skjer i Norge, inn i en internasjonal sammenheng.

Ved å lete etter forklaringer på Senterpartiets fremgang på den franske eller amerikanske landsbygda kan vi kanskje finne noen fellestrekk, men norsk historie og særegenheter gir et bedre kart.

