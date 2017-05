Det store problemet er ikke transpersonene. Det er transpersoners møte med verden | Karoline Skarstein

Nina Karin Monsen har igjen krøpet ut av hulen sin.

Og vi ler. Hun blir heldigvis ikke tatt alvorlig i det hele tatt, i hvert fall ikke av den store allmuen. Ordene hennes er likevel farlige.

Hverdagen for transpersoner

I en undersøkelse publisert av forskere ved The Williams Institute i 2014, kom det frem at rundt 46 prosent av transpersonene i USA hadde forsøkt å ta sitt eget liv.

Blant den generelle befolkningen var andelen 4,6 prosent.

Undersøkelsen gir også et bredt bilde av hverdagen for mange transpersoner i USA:

60 prosent av de spurte har møtt et helsevesen som ikke vil hjelpe dem.

65 prosent er blitt utsatt for seksualisert vold på arbeidsplassen.

Rundt 50 prosent av de spurte er blitt utsatt for grov trakassering og/eller diskriminering.

I underkant av 80 prosent er blitt utsatt for seksualisert vold mens de gikk på skolen.

57 prosent har opplevd familie som ikke ønsker kontakt med dem lengre.

69 prosent har opplevd å være hjemløs.

Og dette er bare noen av tallene.

Vi er ikke et politisk prosjekt

Det store problemet er ikke transpersonene. Det er transpersoners møte med verden.

Møte med mennesker som ikke ønsker å forsøke å forstå, mennesker som diskriminerer, trakasserer og begår overgrep.

Fordi mitt og tusenvis av andre transpersoners liv, kjønn og legning er ikke en idé eller et politisk prosjekt.

Det er ikke en mening. Det er ikke noe man kan tro eller ikke tro på.

Vi finnes.

Men noen fornekter jo fortsatt klimaendringer, så for all del, fornekt transpersoner også.

Dette er livet mitt i dag

I dag bor jeg alene i en liten leilighet, økonomien går akkurat rundt. Det er snart et år siden jeg hadde kontakt med familien min.

Dette er livet mitt i dag: Jeg får angst hver gang jeg er på et offentlig sted og må på toalettet.

I takt med sommervarmens avkledning risikerer jeg å vise mer og mer av alt som er feil med meg, alt som er avskyelig med meg. Det er utfordrende.

Jeg går dermed heller ikke på stranden, jeg kan ikke stikke til vannet etter skolen med noen venner og bade, det går ikke. Det er for mange problemer knyttet til det.

Jeg går ikke på treningssenter, for der er det en viss garderobeproblematikk. Og den forrige personlige treneren jeg var borti, forsto ikke helt hvorfor jeg ville bygge hofter og rumpe, jeg var jo mann og burde bygge muskler på helt andre plasser.

Jeg kan ikke gå på byen på kvelden, dels på grunn av toalettproblematikken, men også fordi jeg ikke får være i fred.

Når jeg først er ute, må jeg drikke meg såpass full at jeg klarer å ignorere fnisingen, de dumme spørsmålene, jenter som vil «sjekke om jeg har pølsa på plass» osv.

Så det letteste er bare ikke å gå ut.

Ikke lenger privat

Det går ikke en eneste time uten at jeg må svare for meg.

Hva har jeg egentlig tenkt å gjøre med det jeg har mellom beina? Hvordan fungerer det der egentlig?

Det går ikke en eneste dag uten at jeg må forsvare meg. Uten at jeg må forsvare at jeg finnes, at jeg puster. At jeg, som alle andre, har intimsoner og grenser for hva som er privat.

Det er synd å si det, men jeg rynker ikke lenger en gang på nesen av folk som vil diskutere fremtidige planer for underlivet mitt. Fordi det er ikke lenger privat.

Jeg kvier meg for å søke jobber i frykt for at kjønnsidentiteten min skal gjøres til en faktor. Skal jeg fly, må jeg forsvare meg i gaten, fortelle hvorfor jeg har et jentenavn på billetten selv om flyverten helt klart kan se at jeg er født gutt.

Jeg har ikke valgt det her, og om jeg hadde hatt noe valg, ville jeg valgt alt annet

I avisene skrives det spaltemeter om hvordan transpersoner på jentedo er kjempeskummelt.

Tro meg, jeg vet at jeg ikke er ønsket der. At jeg ikke er ønsket på herretoalettet, heller. At jeg for så vidt ikke er ønsket noe sted der det finnes et toalett. Men overraskende nok har også transpersoner behov for å tisse en gang iblant.

Ikke akkurat privilegerte liv

Jeg hører ofte at jeg ber om det selv. At jeg ved å «velge» å være meg må tåle den oppmerksomheten.

Jeg har ikke valgt det her, og om jeg hadde hatt noe valg, ville jeg valgt alt annet.

Jeg skjønner virkelig at transpersoner er overrepresentert i statistikker over selvmordsforsøk. Det er ikke akkurat privilegerte liv.

Men så er det viktig å huske på at de aller fleste er ikke Nina Karin Monsen.

De aller fleste er vakre, kjærlige mennesker som ønsker å forstå og som ønsker både meg og andre transpersoner alt godt. Og det er de som betyr noe, det er bare av og til lett å glemme.

For Nina Karin Monsen og andre TERFs (transeksluderende radikal feminist) har en tendens til å rope høyt.

På Twitter: @KriseKarro

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Lese mer? Her er noen forslag: