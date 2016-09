Dokumentarserien Stuck minner mistenkelig om forenklet sosialpornografi | Mariken B. Harbitz og Maria Svindseth

Dette innlegget handler ikke om seksuell utnyttelse av barn som dessverre forekommer til en viss grad i Kambodsja.

Viktig er det likevel å merke seg at Stucks tall om at halvparten av alle sexarbeidere i Kambodsja er barn overhodet ikke stemmer overens med forskningen som er gjort på feltet.

Aftenposten bommer når de fremstiller kambodsjanske kvinner som stakkarslige ofre i sin dokumentarserie Stuck.

Kudos til Aftenposten for at de tar opp et viktig tema, og setter fokus på en del av verden som sjelden blir belyst, og hvor kampen for kvinners rettigheter kjempes hver eneste dag. Dessverre blir det for enkelt og ensidig.

I mini-dokumentaren på Aftenposten TV får vi i de første episodene følge Emilie Beck gjennom Kambodsja, hvor hun dokumenterer sexarbeid og kvinners posisjon i samfunnet.

Scenene er fylt med de verste formene for utnyttelse du kan tenke deg, halliker som blir intervjuet, gråtende kvinner på gatehjørner, bordeller flust med damer i korte miniskjørt.

Serien skriker til oss at kvinnene i Kambodsja må reddes. Det minner mistenkelig om forenklet sosialpornografi.

Situasjonen er kompleks for mange av jentene som vokser opp i Kambodsja. På grunn av landets ujevne økonomiske vekst tvinges mange kvinner ut i en jobb som for oss i Vesten høres absurd ut.

Kunne du tenke deg å jobbe på en klesfabrikk ti timer om dagen, seks dager i uken for 145 dollar i måneden? Eller som hushjelp i tre forskjellige hus hver uke og tjent enda mindre?

Kambodsjas økonomi er en de-facto realitet som tvinger kvinner ut i arbeid som ikke nødvendigvis korrelerer med de universelle menneskerettighetene.

Det er ikke riktig at kvinner skal jobbe 60 timer i uken, eller ha sex med forskjellige menn hver dag for å kunne overleve og ha penger til å fø familien. Selvfølgelig ikke. Selvfølgelig er det helt på trynet.

Vi har ikke tall på hvor mange kvinner vi har møtt som er «stuck» i en situasjon som skulle vært bedre. Kvinner som sitter fast i en knust økonomi, og i et land som er gjennomsyret av korrupsjon. Kvinner trenger penger. Og her er ofte sexarbeid sett på som både den mest lønnsomme og behagelige arbeidssituasjonen for mange.

Det er som oftest større og strukturelle problemer som er grunnen til at kvinner velger sexarbeid som yrke, og ikke en hallik på hvert gatehjørne som tvinger kvinnene til å selge seg selv.

Det handler ikke om at man ikke vil bedre situasjonen til kvinnelige sexarbeidere. Det handler ikke om at man ikke vil utslette sexarbeid som yrke. Men det handler om hvordan man skal gjøre det.

Det handler om hvordan man svartmaler en livssituasjon for kvinner som går utradisjonelle veier grunnet økonomiske og strukturelle systemer. Og det handler om hvordan man fra et sosialpornografisk perspektiv velger å portrettere kvinner som stakkarslige ofre, istedenfor handlesterke individer.

Det blir for enkelt å ta seg en tur på et bordell i Phnom Penh og fordømme prostitusjon uten å se på de bakenforliggende årsakene.

Man må snakke med eksperter, forskere, organisasjoner og kvinnene. Se på landets demokratiske styresett, mannsdominerende kultur, ujevne økonomiske vekst, og rettssystemet.

Etter å ha sett Stuck sitter vi igjen med en flau smak i munnen og mange spørsmål. Er statistikken basert på virkelig forskning? Hvorfor diskuteres ikke prostitusjon på noe dypere nivå? Hvorfor er historien fortalt så håpløst ensidig?

Og til slutt: Hvorfor er fremstillingen av kvinner så inmari viktig?

Det er viktig fordi kvinner fortjener å bli portrettert som handlende og sterke individer. Fordi ingen tjener på en «west and the rest»-holdning.

Fordi, dersom man fortsetter å portrettere disse kvinnene som ofre for et forenklet system, istedenfor sterke individer, mister vi substansen for et fullverdig menneskesyn og bærekraftig utvikling.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Fayrouz (11) ble giftet bort da faren trengte penger. Hun rømte da ektemannen ville tvinge henne til sex.

Barnebruder og barneekteskap. La oss skrote disse elendige begrepene. Ingeborg Senneset kommenterer: Barn har ikke sex - de blir utsatt for seksuell vold.