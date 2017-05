Det betyr at krigen i Syria blir trappet opp. Norske soldater skal ifølge flere nyhetsmediene ha gått inn i Syria sist helg og er i så fall aktiv deltager i krigen sammen med USA og Saudi-Arabia. En krig som hittil har kostet minst 350 000 menneskeliv og skapt elleve millioner flyktninger.

I Syria-krigen er frontlinjene klare: Assad, Russland og Iran på den ene siden. USA, Saudi-Arabia, Norge og resten av Vestens koalisjon på den andre siden. Man kan bli vettskremt av mindre.

Det verden fikk se, da Trump kom til Riyadh, var som hentet ut av historien om Ali Baba og de 40 røverne.

Under valgkampen i fjor, ble Saudi-Arabia skjelt ut av presidentkandidat Trump. Han sa det var Saudi-Arabia som sto bak 9/11 og at landet var et tyrannisk terroristland.

Nå har den amerikanske presidenten inngått en våpenavtale der Saudi-Arabia får artilleri, tanks, helikoptre, krigsskip, avanserte radarsystemer og mye annet. Ifølge New York Times har Trumps svigersønn vært sentral under forhandlingene. Da noen av sjeikene kom til Det hvite hus for å forberede Trumps besøk, tok han opp telefonen, ringte til Lockheed Martin og spurte: «Can you reduce the price?»

Kriger i Jemen

Verdens menneskerettighetsorganisasjoner fordømmer Saudi-Arabia. Det er et land som bruker sharialover med halshugging, ekstrem kvinneundertrykkelse og pisking. Ni millioner fremmedarbeidere mishandles på det groveste.

Siden 2015 har Saudi-Arabia drevet krig i Jemen. 10.000 er drept – og tre millioner drevet på flukt.

Våpenhandelen vil gjøre sjeikene enda mer dødelige og slagkraftige.

Inne i Syria har den vestlige koalisjonen, ledet av USA og Saudi-Arabia, bombet nesten ni tusen ganger. 76.649 bomber har de sluppet over land og folk.

Samtidig er det ingen tvil om at Syria-krigen handler om gassressurser. Sammen med Iran eier Qatar verdens største gassressurser, feltet South Pars/North DomeI. Vesten og EU og Saudi-Arabia ønsker å bygge en rørledning fra Qatar til Tyrkia. Saudi-Arabia, Jordan og Tyrkia har sagt ja til rørledningen. Syria har sagt nei. Nå skal Syria tvinges.

Norge med for fjerde gang

Norge er med på ferden og krigen i Syria. På den norske nasjonaldagen, 17. mai, besøkte forsvarsminister, Ine Marie Eriksen Søreide, sin amerikanske kollega, James (Mad Dog) Mattis i Washington. Dette er generalen som i en beryktet tale til amerikanske soldater fikk seg til å si: « It´s fun to shoot some people». Under møtet sa Norges forsvarsminister at Norge og USA gikk inn «i et samarbeid som vil bli stadig dypere i årene som kommer.»

Finnes det knapt noen nedre grense for det militære samarbeidet mellom USA og Norge? I dag er de norske soldatene Trumps soldater.

Norske myndigheter har nektet å fortelle hva slags «opprørsgrupper» Norge har trent opp i Jordan.

Nå har Los Angeles Times opplyst at Norge har trent opp «Army of the Revolutions Commandos» hvem nå det måtte være.

Norges forsvarsminister vil hverken bekrefte eller avkrefte om norske soldater nå har gått inn i Syria. I så fall er dette det fjerde landet Norge kriger i siden 2001. Afghanistan, Irak, Libya og nå Syria. Krig er alvor og alvorlig. Men Norges deltagelse i Syria-krigen skaper knapt debatt i vårt land. Det er forstemmende.

