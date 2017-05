Du kommer ingen vei i Oslo på sykkel dersom du stopper ved ethvert rødt trafikklys | Bernd Ewald

Knut Olav Åmås treffer stort sett godt med sitt innlegg om farlige trafikanter i Aftenposten 30. april.

Det er imidlertid minst én gruppe han ikke omtaler: Oss erfarne syklister som sykler til og fra jobben, sommer og vinter, og ønsker å komme frem rimelig raskt.

Vi sykler ikke på fortauet når det kan unngås. Dermed setter vi ikke (enda) svakere trafikkdeltagere i fare.

Ved å sykle «litt fort» i veibanen setter vi stort sett bare oss selv i fare.

Dersom man skal komme noe sted i Oslo på sykkel, så må man dessverre ta noen risikoer.

Som en god – og lovlydig – kollega av meg sier: «Du kommer ingen vei i Oslo på sykkel dersom du stopper ved ethvert rødt trafikklys!»

Krangler av prinsipp ikke

Jeg passer på å la det være en sikkerhetsmargin.

Jeg har aldri hatt en ulykke i bytrafikken.

Det skjer svært sjelden at noen hisser seg opp eller begynner å krangle med meg. Kanskje fordi jeg passer på ikke å komme i veien for dem, men heller kommer meg videre.

I Oslo sentrum kan ingen bil slå en sykkel. Dermed er det greit å unngå unødvendige situasjoner.

Jeg selv krangler av prinsipp ikke med folk i veibanen – livet er for kort til det!

Privat

På offisielle sykkelveier, derimot, opplever vi syklister til dels sjokkerende adferd fra bilister og gående, til dels med hunder. Jeg pleier å ta det med et smil og komme videre.

Hva skal man gjøre med biler som er parkert midt i sykkelstien, når man har som mål å komme videre og på jobb? Det bør politiet ta seg av.

Det som er farlig

Det som derimot virkelig er farlig, er:

1. kombinerte gang- og sykkelstier, med intetanende barn som løper og leker midt i en offentlig veibane, 2. såkalte «shared spaces», som i Torggata, og

3. bildører som plutselig åpnes rett ut i sykkelstien, uten at bilisten bryr seg om at døren slår ut tvers over den altfor smale sykkelstien. Dramatisk.

Gjennomgående løsninger

Ett sted i Oslo sentrum er for øvrig typisk for trafikksituasjonen for syklister i Oslo: På baksiden av Oslo City ender brått en svært viktig sykkelrute inn til byen, kommende fra Grønland.

Skal man videre over Jernbanetorget og til Kvadraturen, ja, så MÅ man opp på fortauet der, ned igjen på neste veibane, blant masse trikkeskinner og masse linjebusser, og rundt det svært trange gatehjørnet ved Hotel Royal Christiania, før man kan sykle videre noe mer uanfektet til Kirkeristen.

Det er komplisert og farlig, det!

Må det være så til de grader vanskelig og farlig for syklistene på en sykkelrute inn til byen, østfra?

Vi kan jo ikke oppløse oss i luft og materialisere oss igjen hundre meter lenger borte!

Her må det bygges gjennomgående løsninger for sykler.

