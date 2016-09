De siste ukene er flere blitt utestengt fra Facebook etter å ha postet et av pressehistoriens mest kjente bilder.

Aftenpostens sjefredaktør skriver åpent brev til Facebook-sjefen:

Nå angrer mange på at mye av norsk offentlighet har endt opp på en plattform som styres av et firma vi ikke liker, etter redaktørprinsipper vi ikke forstår. Nå må vi velge. Vi kan sitte her og prøve å få Facebook til å endre oppførselen sin. Eller vi kan innse at i møte med algoritmene til Facebook, er vi som Kafkas Josef K i møte med byråkratiet.

I Facebooks gigantiske brukermasse drukner selv et helt land. Våre interesser betyr ingenting for dem. Facebook betrakter tankene dine på samme måte som McDonalds betrakter en ku. Kan det mates inn i kjøttkverna? Da er de fornøyde. Alt annet er uinteressant.

Slik kan det ikke fortsette. Vi kan ikke overlate norsk offentlighet til Facebook. Derfor trenger vi en frigjøringsplan fra Facebook, en «Fexit». Her er mitt forslag til hvordan vi kan få det til.

Problem 1: Vi vet ikke hvor vi skal dra

Dette problemet er midlertidig og løsbart. Det dukker opp nye sosiale medier og nye plattformer hele tiden. Kanskje finnes det et bra alternativ allerede, som mange ikke vet om. Eller kanskje kommer det i morgen.

Løsning

Gå ut og let, eller vent og se. Test ut Tumblr, Reddit, Ello, Google Plus, hva som helst. Finn noe bra, og fortell om det til andre.

Problem 2: Vi er gjerdet inn av nettverkseffekten

Selv om vi visste hvor vi ønsker å være, blir vi værende på Facebook fordi alle andre er der. Dette problemet er vanskeligere å løse. Facebook er verdifullt fordi alle er der. Plattform X er verdiløs fordi hverken jeg, du, eller noen av de vi vil følge, er der.

Løsning

Legg ut på flere plattformer samtidig. Har du funnet en god artikkel du vil dele og diskutere? Legg den på Facebook, men også på Plattform X, Y og Z. Dermed gjør du det lettere for Plattform X å overta. Til slutt kan vi la Facebook følge MySpace inn i solnedgangen.

Problem 3: Det er tungvint å krysspublisere

Selv gidder jeg sjelden å poste på mer enn to plattformer samtidig. Alt ut over det er det ork. Fexit skal ikke være et ork!

Løsning

Bruk verktøy som IFTTT (If This Then That), Zapier eller Microsoft Flow til å knytte plattformene dine sammen. Dette er enkle rørleggerløsninger som lar data flyte fra en plattform til en annen, f.eks. slik at alle linker du deler på Facebook også deles på Twitter og Tumblr, eller omvendt.

Problem 4: Disse løsningene er ikke gode nok

Det er her innsatsen må settes inn nå. Det er ikke mye som skal til. IFTTT er lett å bruke, og krever ingen datakyndighet. Vi er nesten i mål. Men vi må et stykke til, fordi lett ikke er lett nok. Det må være enda lettere.

Løsning

Datakyndige pionerer må brøyte opp veien ved å eksperimentere fram løsninger for krysspublisering som er så enkle at andre tør, gidder, og klarer å forlate Facebook. Alt som skal til er å få en kritisk masse over på Plattform X, så følger resten etter. Akkurat som da Facebook kom. Så enkelt er det.

Vil du delta? Her er noen forslag til ting du kan gjøre:

●Finn Plattform X. Finn ett eller flere sosiale medier eller plattformer som er åpne og frie nok til at vi kan gi dem den rollen Facebook har i dag.

●Finn verktøyene vi trenger for å koble plattformene sammen. IFTTT, Zapier, Flow, eller noe helt annet jeg ikke har hørt om.

●Lag nye verktøy som fyller hullene i de nåværende.

●Skriv en brukerveiledning alle kan følge.

Facebook har irritert mange nok til at dette lar seg gjøre.

