En god og universell barnetrygd

Aftenposten kommer på lederplass 2. november med gode argumenter for en universell barnetrygd, men konklusjonen blir likevel behovsprøving. Utover Aftenpostens gode argumenter for en universell ordning, vil jeg spesielt peke på to forhold.

Ruud, Vidar / NTB scanpix

I 2015 ble det født 59.100 barn i Norge. Dette gir et samlet fruktbarhetstall (SFT) for kvinner på 1,73. Det er laveste SFT siden 1986. Trenden er at nordmenn føder færre barn og færre får mange barn. Dette er ikke bærekraftig. Vi må ha en fødselsrate på 2,1 bare for å opprettholde befolkningen.

Bærekraftige fødselstall er helt avgjørende for den norske velferdsstatens fremtid.

I en tid med synkende fødselstall og stadig mer press på familien, mener KrF det er et åpenbart uklokt valg å svekke de økonomiske ordninger og rammevilkårene for familiene. Det finnes ingen bedre investeringer enn å legge til rette for flere barn og for trygg oppvekst for alle barn.

Spleiselag for velferd

Det koster å ha barn i Norge. Det gjelder alle foreldre. Noen foreldre har imidlertid så høye inntekter at de ikke trenger trygd. Disse foreldrene har sannsynligvis så god råd at de godt kunne betalt når barnet trenger legehjelp, de har sikkert råd til å betale for både skole og eventuelle videre studier – og for sykehusinnleggelse for hele familien.

Det norske velferdssamfunnet er imidlertid slik at vi har ordninger og tjenester som gjelder alle, uansett behov.

Vår velferdsmodell er et spleiselag hvor alle bidrar og alle får tilbake. Og så bruker vi blant annet skattesystemet for omfordele og utjevne forskjeller. Dette er helt grunnleggende prinsipper for velferden vår. KrF mener dette er en modell vi bør ta vare på også fremover. KrF vil kjempe for det velferdssamfunnet vi har. Universell barnetrygd, gode ordninger og rammevilkår for barna og familiene er en viktig del av dette.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter