En handlingsplan mot antisemittisme | Jan Tore Sanner

Det finnes fiendtlige holdninger mot jøder i Norge, og angrep mot jøder skjer. Regjeringen presenterer derfor en egen handlingsplan mot antisemittisme – med 11 konkrete tiltak.

For kort tid siden ble snublesteiner i Oslo tagget ned. Snublesteinene er nedfelt i fortauet, til minne om jøder som ble sendt til nazistenes tilintetgjørelsesleirer under 2. verdenskrig. Linn Rosenborg skrev et blogginnlegg om saken. I kommentarfeltene til innlegget, uttrykte flere både antisemittisme og holocaust-fornektelse. Vi ble tydelig minnet om hvorfor vi trenger en handlingsplan mot antisemittisme i dag. Jødene er fremdeles utsatt.

Mer forskning på antisemittisme

Tiltakene i Regjeringens handlingsplan er rettet mot mange områder. Lærerne i skolen skal få spesialutviklede verktøy og læringsressurser, og jødiske veivisere skal besøke skoler. Vi styrker forskningen på antisemittisme og jødisk liv i dag, og vil også forske på gruppebaserte fordommer i skolen.

De to jødiske museene og Jødisk kulturfestival i Trondheim skal få støtte. Holdningsundersøkelser skal gjennomføres jevnlig. Et pilotprosjekt skal også følge med på antisemittisme på internett. Alle politidistrikter skal registrere antisemittisk hatkriminalitet.

Vi skal gjenkjenne jødehat når vi støter på det, og vi skal reagere. Med denne handlingsplanen tar Regjeringen ett skritt nærmere målet: et samfunn uten antisemittisme.

