En helt nødvendig streik | Grethe Thorsen

Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) gikk til streik for at alle lokførere skal få samme utdanning uansett hvor de utdannes. Dette vil nå bli sikret i lov.

Streik er vårt siste alternativ

Aftenpostens skriver på lederplass at klarere myndighetskrav til lokførerutdannelsen er bra, men at streiken var urimelig. Påstanden tyder på mangel på kunnskap om forhistorien til streiken.

Privat

Det er ingen hemmelighet hvem vår opprinnelige adresse er i denne saken. NLF har lagt ned stor innsats for å oppnå et myndighetskrav. Vi har ikke lykkes. Tarifforhandlinger og streik var vårt aller siste alternativ. Tariffavtalen er det eneste stedet lokførerne har formell innflytelse.

Det som er urimelig..

At det var denne innflytelsen som til sist førte til at samferdselsministeren forpliktet seg til en nasjonal standard på lokførerutdanningen, viser at dette var en helt nødvendig streik. Det som er urimelig er at han ikke tok grep på forhånd for å unngå streiken.

NLF har levert fire skriftlige innspill til Samferdselsdepartementet om svakheter i førerforskriften. Vårt seneste innspill var til Stortingsprop. 143, som skal vedtas i desember. Våre er blitt bagatellisert som unødvendige.

Aftenposten tar feil i at lokførerne har gitt fra seg streikeretten på kompetanse. Løsningen på streiken innebærer at særavtalen om lokførerutdanning igjen sammenfaller med den juridiske virkeligheten. Den er videreført uendret og hadde ingen betydning for utfallet av streiken.