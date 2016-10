Langs Østfoldbanen fant jeg for noen år siden et tettsted hvor jeg kunne kjøpe en rimelig bolig med høy standard og finne trygge og gode oppvekstvilkår for barnet mitt. Herfra skulle jeg pendle med toget en drøy halvtime inn til hovedstaden daglig. Hva kunne gå galt?

NSBs prisvinnende reklamefilmer stemmer ikke

Hverdagen som togpendler på Østfoldbanen er i svært liten grad preget av det idylliske bildet NSB tegner i sine prisvinnende reklamefilmer. Det er på høy tid at noen som ikke oppfyller de fire ovennevnte kravene, hever røsten.

Hvor er historien til hverdagspendleren som leverer toåringen i barnehagen klokken 7.00 for å rekke toget som er i Oslo 8.00, og som ikke rekker å hente før klokken 17.00 fordi innsatstoget plutselig er innstilt?

Eller han som jobber på timebasis og stadig klokker inn for sent og får trekk i lønn fordi pendlertoget havner bak lokaltoget?

Dette er realiteten for mange av oss som bor langs Østfoldbanen. Vi pendler ikke fordi vi elsker å kjøre tog, vi har hverken hjemmekontor eller fleksitid, og mange av oss har bosatt oss et godt stykke unna jobben i Oslo rett og slett fordi vi ikke har økonomisk mulighet til å kjøpe oss inn i sentrum.

Nordmenn hisser seg ikke opp

Da jeg flyttet til Norge for seks år siden, var jeg fascinert av nordmenns «keeping it cool»-evne.

I mitt hjemland Australia, ved den minste uforklarlige forsinkelse eller togstans, ville det ikke tatt lang tid før en dresskledd hissigpropp hadde gått til verbalt frontangrep på nærmeste uskyldige togkonduktør.

Jeg må nå ha opplevd hundrevis av signalfeil og forsinkelser på Østfoldbanen siden jeg startet min pendlerkarrière; felles for dem alle er at høyttalerbeskjeden møtes med en kollektiv og øredøvende stillhet – kanskje en eller to forsiktige og unnskyldende telefonsamtaler til kontoret med beskjed om at toget er forsinket. På Twitter kan det ramle inn et par syrlige meldinger til @NSB. Ellers stille.

NSB gir blanke

Det skandinaviske lynnet og tafattheten er uten tvil grunnen til at NSB år etter år kan gi blanke i hva brukerne mener, og nå er det på tide at pendlerne på Østfoldbanen tar bladet fra munnen.

Pilotstreiken i Norwegian mars 2015 varte i 11 dager og rammet 200.000 passasjerer i hele Skandinavia. Avisene flommet over av tåredryppende historier om strandede flyreisende.

NSB-streiken rammer nå 20.000 reisende bare langs Østfoldbanen hver dag, og jeg er en av dem.

Jeg kan ikke ta meg fri selv om skolene har høstferie.

Jeg har ikke bil. Jeg kan ikke ha hjemmekontor.

Jeg er 100 % avhengig av en tjeneste som ikke er i nærheten av å oppfylle så mye som en brøkdel av forventningene mine til et offentlig transportbyrå i verdens rikeste land.

Respekt for streik, men...

Jeg har respekt for streik som virkemiddel i en fastlåst forhandlingssituasjon. Men de streikende og NSB bør se til andre land:

I Australia legges togstreik til en forhåndsannonsert 48-timersperiode eller mellom 02.00 og 06.00 over en gitt tidsperiode.

Også i Italia planlegges streiken med en tydelig start og slutt.

I England har det nylig vært en femdagers streik; også den forhåndsannonsert.

Folk får ta seg noen rolige dager

Svaret på hvorfor disse alternativene ikke er vurdert, er fordi NSB regner med at folk får ta seg noen rolige dager på hjemmekontoret eller en frisk høstferie på hytta, til nød blir de sittende fast i Brynstunnelen.

Nå er det på tide at hverdagspendlerne uten fleksitid, hjemmekontor eller bil hever sin stemme og krever sin rett! Så lenge togstrekningen ikke er konkurranseutsatt, må det være et minimumskrav at begge parter, både NSB og de streikende lokomotivførerne, tar ansvar for en løsning og ikke parkerer sine reisende på ubestemt tid.

Fakta: SLIK BLE LOKFØRERSTREIKEN UTVIDET I HELGEN Natt til 8. oktober ble ytterligere 42 flere lokførere tatt ut, i Moss, Oslo og Bergen. I alt er nå 118 tatt ut i streik, på disse stasjonene: Bergen (7) Kristiansand (1) Lillestrøm (28) Oslo (19) Ski (29) Moss (33) Trondheim (1) Samtlige lokførere som er stasjonert i Moss og Ski er tatt ut i streik. Også fra Voss og Arna er godt over halvparten av lokaltogene innstilt, og det går færre tog enn normalt på Bergensbanen.