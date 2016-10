Helseminister Bent Høie (H) ønsker pasientenes helsevesen, det gjør jeg også. Han ønsker å gi pasientene makt til å ta beslutninger om egen helse, det gjør jeg også. Han ønsker at alle som trenger helsehjelp skal få denne uansett tid på døgnet, det gjør jeg også. Dette er grunnen til at jeg er så forferdelig skuffet over ham.

Hvorfor er jeg skuffet og fortvilt? Fordi jeg er lege.

Lange vakter

Jeg er en av dem som har godtatt å jobbe med enorme unntak fra arbeidsmiljøloven, for at du skal kunne vise til fremgang på ventelistene. Jeg har godtatt å jobbe 19 timers vakter og 60 timers uker, for at helseministeren skal si at man får kvalifisert helsehjelp døgnet rundt. Jeg er en av dem som har godtatt å jobbe ubetalt overtid, for at han skal si at budsjettet er overholdt.

Fakta: FAKTA OM LEGESTREIKEN 194 medlemmer av Akademikerne gikk ut i streik 7. september 2016 etter at meglingen med Spekter ikke førte frem.

Streiken berører Oslo universitetssykehus (OUS), Sykehuset Østfold, Helse Bergen, Helse Stavanger og Finnmarkssykehuset.

Streiken ble trappet opp 30. september med 119 ansatte ved Akershus universitetssykehus, Vestre Viken, Sykehuset i Vestfold og St. Olavs Hospital.

De streikende omfatter leger og andre yrkesgrupper som ingeniører, økonomer, jurister og samfunnsvitere.

Striden handler om legenes arbeidstidsordninger. Spekter ønsker å gå fra dagens kollektive turnusordninger til individuelle turnuser for landets sykehusleger, noe Legeforeningen nekter.

Jeg har godtatt alt dette fordi vi har et felles mål: Pasientene skal oppleve verdens beste helsevesen. Dette står nå for fall – under Bent Høies ledelse og styring.

Farlig for pasientene

Min arbeidsgiver ønsker frihet til å inndra mine lovfestede rettigheter, med hans velsignelse gjennom taushet og fravær i debatten. Min mulighet til pappaperm, ferie og forsvarlig hviletid mellom intensive arbeidsperioder, forsvinner med et pennestrøk. Arbeidsgiver krever mulighet til å planlegge og omplassere alle mine fraværsdager, uavhengig av årsak.

På denne måten kan de legge opp til 38 uker i strekk med 60 timer pr. uke. Du må gjerne kalle det en straff. Mine pasienter kan oppleve den verste konsekvens, nemlig invaliditet og død. En sliten lege er en farlig lege.

Jeg er pliktig til å yte forsvarlig helsehjelp, både gjennom lov og ed. Det er bare så synd at vi opplever en arbeidsgiver som ikke ønsker det samme.

