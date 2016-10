Enslige barn som flykter gjennom Mexico til USA: Flyktningkrisen vi aldri hører om. | Lars Erik Svanberg

Thea Rabe / e-mail

Hver dag tvangsreturneres hundrevis av barn fra USA til Mellom-Amerika. Tilbake til vold, narkotika og fattigdom. Vi må begynne å snakke om den humanitære krisen som pågår på andre siden av Atlanteren.

På en kveld i slutten av september kom det en buss med 61 tvangsreturnerte barn opp til 18 år til en by nord i Guatemala. Barna var blitt oppdaget av Mexicansk politi i det de forsøkte å flykte til USA. Mange av barna fortalte at de var blitt ranet og banket opp. Noen hadde sett venner dø og mange fortalte historier om voldtekter.

I Norge hører vi hver dag om valget i USA. Vi hører om Donald Trump som ønsker å bygge en vegg mot Mexico. Men vi hører ikke om årsakene til hvorfor barna flykter.

En fjerdedel av verdens flyktninger

Barna jeg møtte var bare en liten brøkdel av alle som nå deporteres til Mellom-Amerika. USA sender daglige fly til disse landene med tvangsreturnerte barn. 600.000 mennesker er på flukt gjennom Mexico på vei mot USA. De har flyktet fra gjengrelatert vold.

I 2015 arresterte mexicansk politi 150.000 mellomamerikanere på vei til USA. Omtrent en fordobling sammenlignet med året før.

Det er viktig å minnes på at migrasjon er et globalt fenomen. For å forstå situasjonen i USA, må vi ta inn over oss hva slags humanitær krise som utspiller seg på andre siden av Atlanteren. 26 prosent av verdens migranter oppholder seg på det amerikanske kontinentet. Flesteparten av disse ønsker seg til USA.

Vold fra gjenger og fra politiet

I El Salvador drepes det omtrent 15 personer hver dag. Regjeringen har siden april utført «vasking» av områder hvor kriminelle gjenger oppholder seg. Ungdommer her blir de ofte utsatt for vold av politiet, uavhengig om de er med i en gjeng eller ikke.

Likhuset i hovedstaden San Salvador har sprengt kapasitet. 27 prosent av alle som kom på likhuset i august var mellom 0 og 17 år. Mange blir aldri identifisert.

I Guatemala og Honduras terroriserer de samme gjengene nabolag og områder. Den organiserte kriminaliteten lammer store deler av samfunnene og begrenser menneskers muligheter til å oppsøke arbeid og barns muligheter til skolegang. Veien til å bli involvert i narkotikatrafikk er kort.

Stenges allerede ute av Obama

I april i år uttalte FNs høykommissær for flyktninger at det haster med å få på plass tiltak som kan beskytte det økende antallet mennesker som flykter gjennom Mexico. Med den enorme oppmerksomheten det er i Norge for valgkampen i USA, er det er et paradoks at vi aldri hører om migrantene som Trump ønsker å stenge ute. Og som Obama-administrasjonen daglig sender tilbake til noen av verdens voldeligste land.

De fleste tvangsreturnerte migrantene jeg har møtt ønsker alle å reise nordover på nytt. Selv om det potensielt innebærer voldtekt, ran og død. Denne humanitære krisen fortjener større oppmerksomhet.

