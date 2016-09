Er det Facebooks skyld at det finnes tilsvarende bilder du ikke får se i dag? | Maren Sæbø

Se godt på dette bildet, det er tatt av Nick Ut, av ni år gamle Kim Phunc, som har fått kroppen brent av napalm. De siste ukene har bildet blitt en slagmark for en nødvendig debatt om nettsamfunnet Facebooks sensurregler.

Facebook liker ikke nakne kropper. Selv om dette jo egentlig er snakk om et bilde som viser en krigsforbrytelse, og har både dokumentarisk og historisk verdi.

Dette handler om distribusjonsleddet

Facebook har fortløpende slettet bildet der det har dukket opp, og utestengt folk som har delt det. Her har de ikke gjort forskjell på Jørgen Hattemaker og statsminister Erna Solberg, og det har også fått norske redaktører og medieledere til å reagere.

Facebook er blitt en svært viktig kanal for å distribuere journalistikk og føre debatt, ved å avgrense hva slags fotografier som kan følge med, betyr det i praksis at nettsamfunnet bryter inn i hva pressen kan vise av bilder. Det er selvsagt veldig alvorlig. Men det handler altså om distribusjonsleddet.

Hva med dem som tar bildene?

Men det er noe mer her. Nick Ut jobbet for Associated Press da han tok bildet, i noe av en gullalder for fotografer og journalister i felt. Dette var før «embeddingens» tid, og før reisene i felt ble så korte at man knapt fikk tid til å fotografere flyplassen.

Vietnamesiskfødte Ut var også innrullert blant troppene, men fikk tatt og distribuert bildet av den USA-støttede sørvietnamesiske hærens napalmbombing av kvinner og barn i landsbyen Trang Bang.

I dag gjøres den jobben Nick Ut gjorde ofte av fotografer med langt løsere tilknytning til byråer og aviser enn tidligere, om den i det hele tatt gjøres.

Høye og mørke avisredaktører

I dag har de avisredaktørene som gjør seg høye og mørke over Facebooks sensur nesten ikke fast ansatte fotografer igjen i staben.

Den siste kuttrunden i mediene er ventet å gå ytterligere utover fotoavdelingene. De som er igjen sendes sjelden på oppdrag i konfliktsoner. I mange konfliktsoner i dag tas det ikke bilder av profesjonelle fotografer, det skrives ikke artikler om grove brudd på krigens folkerett eller menneskerettighetene.

«Alle har jo et mobilkamera»

Ikke så farlig mener mange, i dag har jo alle et mobilkamera. Med det kan jo hvemsomhelst ta et bilde, eller lage en video.

Men for oss som har jobbet med å få fram materiale fra en del områder få profesjonelle fotografer og journalister reiser til, vet at bilder og historier er nær umulig å få verifisert. Ofte, og spesielt i en krig, er det mye falsk informasjon, det er propaganda. Det trengs altså fortsatt at de som har journalistikk som jobb, er i felt. Kanskje mer enn noen gang.

Farligere enn noensinne å ta slike bilder

Men dette er ikke bare blitt sjeldnere siden Nick Uts tid, det har også blitt farligere. Fotografer, avhengig som de er av å være der det skjer, utgjør en stor andel av de pressefolkene som betaler den ultimate prisen for sitt arbeid.

Vi skrivende har det enklere, vi må ikke like tett på begivenhetene, vi kan ringe, vi kan snakke med folk etter at røyken har lagt seg. Committe to Protect Journalists har statistikken, siden invasjonen av Irak i 2003 har antallet journalister drept i konflikt gått oppover, og andelen frilansere av dette igjen, også.

Så langt i 2016 er 60 journalister, dette inkluderer både de som skriver og tar bilder eller gjør opptak, drept. Det er farligst å være journalist i Syria og Jemen.

Ingen dekker de store hvite flekkene på kartet

Men det finnes områder hvor vi ikke engang er. Det er store hvite flekker på kartet.

Konfliktene i Den sentralafrikanske republikk og i nabolandet Sør-Sudan, er to av disse flekkene.

Jeg har brukt deler av sommeren på å forsøke å finne ut hva som skjer i disse områdene, etter at jeg selv ble evakuert fra Juba i Sør-Sudan. Mobilbilder har jeg, og historier får jeg stadig høre, men dokumentasjon er svært vanskelig. Vi vet at noe forferdelig skjer, men vi klarer ikke dokumentere det, vi får ikke bildene.

Spør deg selv...

Dette handler om mer enn distribusjonen, det handler om produksjonen. Kutt i redaksjonene kombinert med at journalister i mange land har blitt mål i seg selv, gjør at flekkene våre brer om seg

Se godt på bildet av den brente Kim Phuc, så lenge det får stå, så spør deg selv om hvilke bilder du ikke får se i dag. Og om det er Facebooks skyld.