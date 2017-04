Jeg viser til kronikken som ble publisert i Aftenposten 6. april, der moren til en rusavhengig gutt nærmest roper om hjelp. Dette er dessverre ingen unik historie.

Vi hører at barnevernet griper inn for tidlig. Barnevernet griper inn for sent. Barnevernet griper ikke inn. Eller, som «anonym mor» forteller; barnevernet griper ikke inn på en god nok måte. Hva er godt tiltak? Barnevernet står ofte overfor svært vanskelige oppgaver. Det er viktig at alle involverte har en felles forståelse av hva problemet er – og at de samarbeider om tiltak. God involvering av foresatte er en av de viktigste faktorene for å lykkes med å snu en negativ utvikling. De utgjør det naturlige nettverket for ungdommen – både under og etter behandling.

Høy terskel for hjelp

Jeg kjenner ikke hvilke vurderinger som er gjort i den konkrete saken, men vil på generelt grunnlag si noe om pårørendes situasjon og om erfaringene med å bringe ungdom ut av og bort fra destruktive miljøer. I de aller fleste tilfeller er det – tross alt – håp. Som inntaksansvarlig i Stiftelsen Fossumkollektivet mottar jeg stadig telefoner fra fortvilte pårørende med historier som ligner på den som ble presentert i kronikken. Mange vil gjerne klare seg uten å involvere andre, og har ofte en høy terskel for å søke hjelp. Når en familie selv kontakter politi, barnevernsvakt eller lokal barnevernstjeneste, er problemet som regel blitt svært alvorlig. Hvis de ikke blir møtt med forståelse og tilstrekkelige tiltak, går fortvilelsen over til desperasjon. Hvem blir ikke desperate over å se sine egne barn i en slik situasjon?

Hele familien

Som ideell virksomhet med over 30 års erfaring med rusbehandling av ungdom, innså vi for lenge siden viktigheten av å involvere familien – både søsken og andre familiemedlemmer som er betydningsfulle for ungdommen. For rusmisbruk påvirker hele familiesystemet.

Dette beskriver også den anonyme moren i sitt innlegg. Hun kunne vært en hvilken som helst mamma til ungdom i behandling. Maktesløsheten over rusmisbruket til et familiemedlem er selvutslettende, og alt dreier seg etter hvert om den som ruser seg. Mammaen til en tidligere Fossum-ungdom uttrykte at «I familiearbeidet lærte jeg meg å leve på tross av at jeg har en rusmisbrukende sønn». Gjennom familiearbeidet fikk hun også de verktøyene hun trengte for å bli flinkere til å sette egne grenser for å kunne være en ressurs for sin sønn.

Tydelige behov

Så lenge ungdommen er under 18 år, har barnevernet en unik mulighet og juridisk adgang til å gi hjelp. Dette krever et barnevern med tilstrekkelig kunnskap og økonomi til å kunne foreta riktig avgjørelse til rett tid. Slike vurderinger er vanskelige fordi de kan innebære bruk av tvang. Det kan også være begrensninger fordi plassering i institusjon innebærer en økonomisk utgift for kommunen. Egenandelen har økt betydelig de siste årene. Da er det kanskje ikke så rart at institusjonsbruken er gått ned.

Hva da med saker hvor pårørende er så tydelige i sine behov for hjelp som den anonyme moren er i sin kronikk? Hun beskriver involvering av politi, barnevernsvakt, et 20-talls bekymringsmeldinger, en sønn på 16 år som har droppet ut av skolen.

Selger rusmidler

Hun opplever maktesløshet og at hun ikke blir hørt. Gutten tilbys nå en leilighet hvor han skal bo alene som 16-åring, i Oslo. Han bruker og selger rusmidler og har et etablert rusnettverk rundt seg. Hva er da sjansen for å lykkes med et slikt tiltak? Hva med å investere i behandlingstiltak som kan fungerer? Valget burde være opplagt.

Hvorfor må familiene kjempe for å få hjelp når de endelig tar mot til seg og ber om det? Dette mener jeg byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, Inga Marte Thorkildsen, må svare på.

