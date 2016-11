I desember er det 25 år siden Sovjetunionen gikk i oppløsning. President Putin mener det var den største geopolitiske katastrofen i det 20. århundre. Det er derfor liten grunn til å tro at feiringen i Moskva blir spesielt festlig. I Forsvaret har vi hatt et litt ambivalent forhold til at vi vant den kalde krigen. Spenningen mellom supermaktene ga forutsigbarhet og klare rammer. Det var få på den tiden som undret seg over hva landet skulle med et forsvar.

Amerikansk utstyr flommet inn

Ressurstilgangen til Forsvaret var upåklagelig. NATO sponset militær infrastruktur i hele landet, og amerikanske skattepenger flommet inn i form av utstyr og teknologi. På det meste var nær 70 prosent av hvert mannlig årskull i førstegangstjeneste, og i nord vokste sivile arbeidsplasser, infrastruktur og studietilbud på måter som ville vært helt utenkelig uten Forsvarets massive nærvær.

Det er derfor ikke rart at det er knyttet en smule militær nostalgi til den kalde krigen. Spørsmålet nå, er om vi står ovenfor en ny kald krig? Hvordan skal vi i så fall forholde oss til det? Har vi holdt i hevd gamle kunster knyttet til totalforsvaret, mottak av alliert hjelp og ledelse av flernasjonale fellesoperasjoner på norsk jord? Og hvilke evne har vi til å forsvare oss selv frem til hjelp eventuelt dukker opp?

Militærmaktseminarets ambisjon er å løfte blikket

Onsdag 9. november samles landets fremste forsvarsekspertise under årets Militærmaktseminar i Gamle Logen i Oslo for å drøfte disse spørsmålene. Forsvarsdebatten har så langt i høst vært knyttet til Regjeringens langtidsplan, og har i hovedsak kretset rundt balansen mellom kampfly og Hærens størrelse. Som sedvanlig har også det militærkommunale kompleks vært aktive i mediene og i kulissene. Det er mange lokalmiljø i Norge som har vegetert på den militære kroppen. Derfor står det selvfølgelig om liv. Liv i bygda.

Forsvarsdebatten har altså i stort begrenset seg til spørsmål om beliggenhet, bevæpning og bevilgningsnivå. Militærmaktseminarets ambisjon er å løfte blikket, og forsøke å finne prinsippene i disse spørsmålene. Et viktig tema i debatten har vært om Forsvaret er stort nok og innrettet riktig til å kunne «etablere en artikkel-5-situasjon», og med det få NATO til å sende forsterkninger til Norge. Merkelig nok har det ikke vært tilsvarende bekymring om Forsvaret er i stand til å trappe ned en krise for å unngå tredje verdenskrig.

I Moskva meldes bomberommene klare

De siste ukers debatt om arbeidsdeling mellom ulike etater hva angår kontraterror, indikerer også at det kan være mye å hente på en overordnet strategi for nasjonal sikkerhetspolitisk krisehåndtering – inkludert mer helhetlig og tverrsektoriell ledelse. Dette er spesielt viktig om vi trues av aktører som utnytter gråsonene mellom ulike demokratiske og konsensusbaserte etater og organer.

I Moskva meldes bomberommene klare for å romme alle byens innbyggere, og St. Petersburg skal ha nok matreserver til å forsyne innbyggerne i 20 dager i tilfelle krig. Hvordan står det til med oss?

