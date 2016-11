Skal man lykkes med å bekjempe klimaendringene, trengs det en «ny kurs og tydelig ledelse». Det slo Idar Kreutzer fra finansnæringen og Connie Hedegaard, en konservativ tidligere klimakommisjonær i EU, fast på fredag. Etter å ha lest Erna Solbergs innlegg i Aftenposten 29. oktober, er det lett å forstå hvorfor de fyrer av en slik salve mot Norges statsminister.

Har ledet Norge i feil retning

Utvalget mener vi trenger tydelige nasjonale mål for å gi næringslivet forutsigbarhet til å satse på grønne løsninger. Regjeringen har gjort det motsatte. Stortinget hadde i 2012 satt klare mål for å kutte klimagassutslippene fra 54 til 47 millioner tonn. Erna kunne støttet seg på Miljødirektoratets oppskrifter for hvordan dette kunne gjennomføres innen 2020. Hun kunne ledet Norge i den retningen.

I stedet sådde hun tvil ved å si at det ble vanskelig å nå. Som alltid når statsministeren ikke får til noe, var det de rødgrønnes skyld. Nå er Norges klimamål skjøvet til 2030 og Regjeringen har åpnet for å betale andre for å gjøre kuttjobben, i stedet for å gjøre den selv, her i Norge.

Høyre har stemt imot klimatiltak

Ekspertutvalget har fremmet en rekke konkrete forslag til klimakutt. Et fellestrekk for mange av dem er at Ernas parti har stemt imot dem.

SV og andre opposisjonspartier har fremmet og fremmet klimapolitikk de siste årene, og Ernas representanter har stemt nei, igjen og igjen og igjen, eller så har Regjeringen ikke fulgt opp.

Noen eksempler er: Gjennomgang av oljeskatten for å fjerne subsidiene, tydelige mål og virkemidler for nullutslipp i kollektivtrafikken, støtte til NHO og LOs forslag om et fond for å kutte utslipp i transportnæringene, kutt i oljeforskning eller å satse penger på fornybarforskning, og hjelp til kommunene for å gjøre miljøvennlige innkjøp.

Utslippene øker

Kort oppsummert: Etter tre år med Erna som statsminister har klimautslippene begynt å gå oppover. Ledelsen er fraværende, alle nasjonale klimamål er droppet og ingen klimakutt av betydning har vært fremmet.

Skal denne utviklingen snus, må Erna Solberg følge opp utvalgets hovedanbefaling om at alle de tusenvis av beslutninger som fattes, må bevege Norge i grønnere retning. Jeg håper at hun lytter bedre, nå som det er høyrefolk, ikke SV-ere, som fremmer forslagene.