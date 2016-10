Et budsjett for flere jobber og bedre velferd | Svein Flåtten

Regjeringens budsjett for 2017 er et budsjett for flere jobber og bedre velferd. Oljepengebruken er godt tilpasset den økonomiske situasjonen preget av oljeprisfallet. Budsjettet legger til rette for at det skapes flere lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor. At privat sektor skal skape jobber som bidrar til statsbudsjettet, tar noe lengre tid enn å vedta jobber som skal leve av statsbudsjettet.

Aftenposten skriver om budsjettet 7. oktober. Jeg er enig med Aftenposten om at «statsbudsjettet svarer godt på flere av de store utfordringene.». Derimot er det ting jeg mener fortjener å bli kommentert.

Det ene handler om hvordan klimamålene skal nås. Regjeringen har lagt frem et forslag til et grønt skatteskift, som i tråd med budsjettforliket i fjor inneholder skatteøkninger og skattereduksjoner.

Det blir billigere å eie bil, men dyrere å kjøre bil. Det er langt fra alt vi gjør på den grønne siden.

Flere grønne tiltak

Det satses på karbonfangst, omsetningskravet på biodrivstoff økes, miljøteknologiordningen styrkes, vi oppretter Fornybar AS som skal investere i grønn teknologi, det satses betydelig på kollektiv gjennom økte bevilgninger til jernbane og bymiljøpakker, ENOVA får økte tilskudd. For å nevne noe.

Den økonomiske bærekraften på lang sikt kommenteres også. Vi bruker oljepenger for å dempe effektene av vedvarende lav oljepris og bidra til å omstille norsk økonomi. Det er helt i tråd med handlingsregelen. Det investeres i infrastruktur, kunnskap og vekstfremmende skatteletter. Vi legger frem enda en tiltakspakke på ca. 4 milliarder kroner.

Vi er på vei, men ikke i mål

Oljefondets størrelse og hvor mye oljepengene vil bidra inn i økonomien de neste tiårene, kan kun baseres på anslag. Rentenivået, oljeprisen, utviklingen på verdens børser, eiendomsmarkeder og valutaer er avgjørende for fondets vekst fremover. Men at vi må belage oss på å bruke mindre i fremtiden, er helt riktig.

For å sikre varig velferd må vi derfor gjøre to ting: Offentlig sektor må bli mer effektiv og det må legges til rette for økonomisk vekst.

Regjeringen har gjennomført en effektiviseringsreform, vi gjennomfører en kommunereform, vi digitaliserer offentlig sektor og veksten i antall ansatte i offentlig sektor er mer enn halvert sammenlignet med under de rødgrønne. Vi er på vei, men ikke i mål.

