I den siste tiden har barnevernet i Oslo blitt diskutert i Aftenposten. Det korte svaret Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo, gir pårørende, er bekymringsfullt.

Et nødskrik

En modig, anonym mor skrev en kronikk i Aftenposten 6. april - et nødskrik som gjaldt henne selv og hennes sønns liv. Den fortvilte moren - og alle innbyggere i Oslo - fortjener mer enn en rekke selvfølgeligheter i det meget korte svaret fra byråden 9. april.

Tegning: Arne Nøst

Som politiker i Oslo er jeg opptatt av hvorfor Oslos barn, slik det kommer frem, mangler det sikkerhetsnettet innen barnevern som finnes andre steder i landet.

Hvorfor svarer ikke byråden på dette? Og hvordan kan byråden si at hun ikke kjenner saken, når byrådet fikk informasjon om dette 1. november 2016? Også oppvekstsjefen ble orientert i kopi.

Hjemmebasert tilbud - hva mener byråden?

«En reetablering av et hjemmebasert tilbud ville gitt barnevernstjenesten i Oslo verktøy til å hjelpe ungdommer som slår, stjeler og stikker av», skriver Jørgen Flor og Åsmund Sveinsson i Aftenposten 10. april. De arbeider begge i barnevernet. Hva mener byråden om dette?

Den anonyme moren skriver også at selv ikke en støttekontakt gjennom sommeren kunne innvilges. En støttekontakt hun selv hadde skaffet. Heller ikke dette blir det svart på. Har vi for rigide systemer i kommunen? Er ikke barnevernet i Oslo fleksibelt nok?

Symptom på systemfeil

Kommunetoppene må være like engasjert i barnevern som de er i byggesaker, idrett eller samferdsel. Barnevernet er blant de viktigste velferdstjenestene vi har.

Det virker lett for byråden å avfeie dette som en enkeltsak, men enkeltsaker er ofte et symptom på en mye større systemfeil. Og det koster mye for pårørende å ty til den siste skanse - mediene.

Fremskrittspartiet i regjering har lagt frem en barnevernsreform som overfører mer ansvar og penger til kommunene. Da må kommunene følge opp. 80 prosent av det barnevernet gjør, er hjelpetiltak i hjemmet, og da må alle involverte høres. Også fortvilte mødre.

Jeg håper Inga Marte kommer tilbake med et lengre svar i denne debatten. Barnevern er for viktig til å ikke ha en bred diskusjon, også om denne er til offentlig skue.