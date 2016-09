Etikk og litteraturkritikk er i konflikt | Kristian Wikborg Wiese

I søndagens utgave av Aftenposten problematiserer kommentator og anmelder, Ingunn Økland, anmelderstandens unnvikelse når det gjelder etiske dilemmaer i virkelighetslitteraturen.

Her kommentaren som startet høstens første litteraturdebatt:

I min nylig leverte masteroppgave i litteraturformidling ved UiO undersøker jeg hva som kan være årsaken til at mange anmeldere avstår fra å diskutere de etiske problemstillingene som oppstår når forfattere utleverer sine nærmeste.

Stenersen, Tor / Aftenposten

Utgangspunktet for oppgaven var mottagelsen av tre, selvbiografiske romaner, henholdsvis Leonard Ibsens Jar, Merethe Lindstrøms Fra vinterarkivene og Linn Ullmans De urolige.

Det viser seg at bøker, som oppfattes som estetisk svake, raskere blir gjenstand for en etisk diskusjon, enn bøker anmelderne mener er estetisk gode.

Med andre ord, estetikken trumfer etikken.

Anmelder i klassisk tradisjon

En lignende litteraturforståelse gjenfinner vi i den teoretiske retningen som kalles Nykritikken, og som insisterer på at en litterær tekst er et selvstendig objekt som må leses og vurderes isolert fra kontekst og virkelighet. Nykritikken fikk et betydelig gjennomslag innenfor akademia, særlig i Skandinavia, noe som igjen kan forklare hvorfor dens hegemoni fortsatt står så sterkt.

Selv om akademia de siste ti-femten årene har tatt en mer sosiologisk og historisk vending, er dagens anmelderstand først og fremst skolert innenfor den mer klassiske litteraturvitenskapelige retningen der teksten står i fokus.

Tekst eller kontekst?

Dersom en anmelder for eksempel velger å diskutere utenforliggende elementer ved en roman, oppstår det forvirring. Et nylig eksempel på dette finner vi i Bjørn Ivar Fyksens anmeldelse i Bokmagasinet av Bror Hagemanns siste roman. Fyksen lener seg på et intervju med Hagemann der han tolker det som at forfatteren har skrevet en arbeiderklasseroman.

Dette gjenfinner ikke anmelderen i boken, noe han kritiserer den for, som igjen får forfatteren og flere andre til å reagere. Hvorfor forholder ikke anmelderen seg til teksten, hvorfor lener han seg på komponenter utenom romanuniverset?

Man kunne tro at Fyksen er en anmelder som skiller seg ut ved at han ikke leser bøker adskilt fra den utenforliggende konteksten. Han var nemlig en av få anmeldere som kritiserte Leonard Ibsens roman for å være etisk problematisk. På den annen side eksemplifiserer han hvordan anmeldere ikke nødvendigvis er konsekvente når det gjelder egne vurderingskriterier. I sin anmeldelse av Lindstrøms siste roman nevnte han nemlig ikke etikken med et ord.

Knausgårds suksess

Noen diskusjoner knyttet til etikk og virkelighetslitteratur har det likevel vært i de senere årene.

I forbindelse med utgivelsen av Karl Ove Knausgårds Min Kamp 1 ble problematikken hyppig diskutert. Samtidig ble det tydelig at etter hvert som verkets popularitet vokste, stilnet de kritiske stemmene.

André Løyning

I sine anmeldelser av Min kamp 2 og 3 ga blant annet Gro Jørstad Nilsen og Bernhard Ellefsen uttrykk for at deres oppgave som anmeldere er å vurdere et verks estetiske kvaliteter og ikke dets moralske aspekter. Lignende synspunkter dukker jevnlig opp i det litterære feltet, både blant kritikere, forfattere og forlagsfolk.

Selvbiografi eller roman?

I diskusjonen knyttet til selvbiografisk litteratur vil det alltid være noen som trekker ytringsfrihetskortet, samt at kunsten skal være kompromissløs; tenk på alle de gode bøkene som ikke ville blitt skrevet hvis man skulle unngå problematiske temaer. Men hvorfor hevde at en bok er selvbiografisk når den likevel får genrebetegnelsen roman? Hvilke andre grunner har forfattere og forlag til å gjøre dette enn ønsket om å skape økt interesse og oppmerksomhet?

Journalistenes ansvarsfraskrivelse

Dette kan selvfølgelig ikke unngå å ses i sammenheng med samtidens selvrealiserings- og selvutleveringskultur, men som Økland sier, er det kanskje på tide at litteraturen går i andre retninger for på den måten å skille seg ut fra den øvrige og ikke-litterære tekstproduksjonen.

Videre avslutter Økland sin artikkel med å si at hun ikke har en tro på at tendensen innen samtidslitteraturen kan endres juridisk eller med en Vær varsom-plakat. Derimot mener hun at løsningen på problemet står og faller på forfatterstanden som er nødt til å bryte med det selvbiografiske mønsteret. Men her synes Økland å undervurdere sin egen og andre journalisters betydningsfulle rolle i det litterære kretsløpet.

Høy økonomisk gevinst

Dersom anmelderstanden i større grad enn hva de gjør nå, trekker frem og diskuterer de negative virkningene av denne formen for litteratur, er det ikke utenkelig at forfatter og forlag vil tenke seg om to ganger før de velger å kalle en bok selvbiografisk. Man kan for eksempel se for seg at anmelderne bruker et etisk problematisk innhold i en roman som et negativt vurderingskriterium, uavhengig av hvorvidt boken litterært sett oppfattes som god eller dårlig.

Men så lenge kritikerne velger å overse de åpenbare, etiske problemstillingene denne litteraturen medfører, og samtidig vier slik litteratur store mengder spalteplass, vil denne trenden på ingen måte ta slutt. Til det er den symbolske og økonomiske gevinsten forfattere og forlag tjener, altfor høy.