Facebook er en skandale, og det er din skyld også | Gjermund Stenberg Eriksen

Utestengningen av Tom Egeland, sensureringen av alltid-kloke Anine Kierulfs ord og fjerningen av et av verdenshistoriens absolutt viktigste bilder må for helsike være nok.

Nok til at du som bruker og innbygger får se handlinger fra folk og institusjoner som kan gjøre en forskjell.

Men dem tar vi til slutt. Hva med deg?

Sensurreglene er ikke der for å beskytte deg

Finingen. Du er gullet. Sjansen er stor for at du er en av oss som har vært redd for at bildene og annet du deler, kan bli misbrukt av Facebook i markedsføring.

Det er tull. Det er ikke innholdet ditt Facebook vil ha. Nei. Det er sjelen din.

Tilgang på din sjel er råvaren de lever av å selge.

Sensurreglene er ikke for å beskytte din eller andres følelser, eller integriteten til et brennende vietnamesisk barn.

De er der for å mette Mark Zuckerbergs avsindige sult på globalt herredømme.

Facebook vil bli portvokteren for alt du og dine opplever og deler i den våkne delen av livet ditt. Da må sjelene holdes i ro.

Ikke kom med forstyrrende bilder og ord som ødelegger forretningsmodellen.

Og ikke be Facebook om å gjøre et slag arbeid for å skille mellom porno, idioti og viktig.

Boikott fungerer kun om du heter palmeolje

Du tror kanskje at jeg vil kreve at du bruker din forbrukermakt og slutter å være på Facebook?

Glem det. Forbrukermakt er et ord nakne keisere har funnet på for å selge sine tjenester.

Boikott fungerer kun om du heter palmeolje og tilfeldigvis er det jenter likevel ikke ønsker i livet sitt – mer fett.

Norsk journalistikk må gro noen klør

Tradisjonelle medier har makt. Bruk den.

For eksempel ved ikke å lage FB-gladsak på Dagsrevyen samme kveld Egeland blir utestengt. En feel-good se-så-gøy-at-folk-deler-bilder-sak med innslag av pr-byrå-som-skal-selge-sine-tjenester-uttalelse.

I det hele tatt må norsk journalistikk om Facebook gro noen klør farlig kjapt.

Vit at det er Gud, Apple, Google og Facebook som har det meste av meningsmakt her i verden, men bare de tre siste har penger som øverste og eneste mål.

Og Facebook er den mest totalitære av dem alle.

Lever av å svekke tradisjonelle medier

Verre er det at et sosiale-medier-hypende PR-byrå, Trigger, klarer å gi norske medier ansvaret for Facebooks samfunnsfiendtlige sensurering.

Med dette byråets vante aura av omdømmesvada skyter de på norske redaktører for å ha gjort knefall for Facebook.

Det er lyden av hul klang lang vei fra et miljø som lever av å flytte annonsørers penger fra tradisjonelle medier til blant annet Facebook og ikke minst jobber for eget tjenestesalg og vekst som mål.

Dette byrået lever – som Facebook – av å svekke tradisjonelle mediers journalistiske og økonomiske handlingsrom. Noe ikke alle pr-byråer gjør, så det er sagt.

Noen utvalgte steder å begynne …

Journalister må slutte å dekke Facebook som et litt nytt utested alle henger på.

Dekk det som en maktkåt, steinrik kapitalist.

Lær dere noe annet enn hvor mange som har delt det siste dere skapte.

Journalister må slutte å dekke Facebook som et litt nytt utested alle henger på

Redaktører bør gå sammen for å skape et momentum blant folk, annonsører og politikere mens det er mulig. Ikke krev at folk forlater Facebook, men hjelp oss å si fra.

Innfør gjerne en Facebook-fri dag i året. Som en advarsel. Tap av inntekter er stammespråket der i gården.

Og politikere bør settes nasjonale og overnasjonale reguleringer for et så mektig monopol som får tilgang på infrastrukturen her i landet og selve gullet – folkene som bor her. Og skattlegg dem.

Og du? Du må mase på journalister, redaktører og politikere. Konstant. Indirekte makt har jeg nemlig tro på.

Jeg er flau, for jeg reagerte ikke før de tok Tom Egeland. For å si det med filmen: «Mr. Fuckerberg, do I have your full attention».

