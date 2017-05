I Aftenposten 28. april uttrykker påtroppende operasjef Annilese Miskimmon i én setning det som er kjernen i Den Norske Opera & ballets ledelsesproblem. Hun uttrykker: «Han [musikksjefen] har valgt å ikke støtte min visjon for Den Norske Opera.»

Hun sier min visjon. På den andre siden har musikksjefen sikkert sin visjon; en visjon vi kan anta at operasjefen velger å ikke støtte.

Med andre ord, lederne på operaen har hver sin visjon, og synes det er greit. Hvis operaen derimot hadde en felles visjon, utarbeidet gjennom bred deltagelse i hele organisasjonen, kunne man snakket om vår visjon. Med et overordnet, felles mål ville man selvsagt rekruttere ledere for å realisere dette. Man ville kunne si vår visjon. Med stolthet. Og bredden av tilsatte ville kunne identifisere seg med og stå bak den nye lederen.

Ikke et demokratisk prosjekt

Når det oppstår store problemer i kunst- og kulturlivet, som ofte forsøkes løst i full offentlighet, hevder man ofte at det å skape kunst ikke er noe demokratisk prosjekt. Det vises til sterke personligheter, høye ambisjoner og personlig prestisje. Alt dette finnes i kulturinstitusjonene, men det finnes også i alle andre institusjoner. En kulturinstitusjon har andre visjoner enn næringslivet, men samfunnsoppdrag og kunstneriske mål krever i minst samme grad som næringslivets økonomiske formål, bred oppslutning og forankring.

Miskimmons uttalelse røper at hun bekjenner seg til en seiglivet myte i ledelse av kulturbedrifter.

Før lette kulturinstitusjonene med lys og lykte etter det store, kunstneriske geniet, som på egen hånd skulle redde bedriften.

Én person gikk i sitt lønnkammer, tenkte unike tanker og kom tilbake med selve løsningen. Deretter kunne alle andre hoppe etter. Ingen var med på å skape en felles forståelse av oppdraget.

Kunnskapsmiljøer

Slik fungerer heldigvis ikke samfunnet lengre, heller ikke kunst- og kulturbedrifter.

I dag jobber man i team. Man søker felles visjoner og finner dem ved å søke kunnskap fra all kompetanse på huset.

Man oppnår visjoner ved å stadig forankre dem og ved å involvere bred fagkompetanse i alle beslutninger. Høykompetente kunnskapsmiljø vil ikke løpe som kveg etter en genial leder som selv har alle svarene.

Det er her Operaens styre bør anlegge et annet perspektiv på ledelse. Institusjonen trenger en toppleder med mandat til å lede og samle de kunstneriske lederne, og dessuten sørge for forankring av visjoner og mål i hele organisasjonen. Hele organisasjonen bør være med på å drøfte hvordan man bygger et repertoar som skaper operainteresse og bygger publikum.

Har man drøftet hvordan institusjonen skal bidra til å løfte frem et nytt norsk operarepertoar, og dessuten få det ut i verden?

Har man drøftet hvordan institusjonen skal utvikle operakunsten i hele Norge?

Eller er dette spørsmål som operasjefen i sitt lønnkammer skal løse helt på egen hånd?

Felles profil og mål

Dagens lederløsning med flere sidestilte ledere, som også rapporterer til styret så vidt jeg forstår, gir uavklarte ansvarsforhold. Én leder må ha mandat til å ivareta hele organisasjonens interesser. Det er fullt mulig å ha sidestilte kunstformer innenfor en tydelig og konsistent organisasjon.

Skal DNO & B være to organisasjoner med hver sin programpolitikk og profil under samme tak, eller skal institusjonen som sådan ha en felles profil og felles mål?

Dette er utydelig i dag. En sterk rolle og posisjon i det norske samfunn, basert på samfunnsoppdraget, spenstige felles visjoner og klare mål må være institusjonens oppgave.

Sett utenfra er det vanskelig å se noen konsistens i hvordan operaen skal fremstå som en av de viktigste (og dyreste) kulturinstitusjoner vi har i Norge. Opera og ballett er altfor viktige kunstformer til å overlates til seg selv. Med det nye operahuset burde DNO & B kunne innta en synlig og sterk rolle i samfunnsdebatten, men det vil kreve en bedre forståelse av ledelse i kunstlivet, og helt andre premisser ved rekruttering av nye ledere.

