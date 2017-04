Altfor mange norske barn går ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne godt nok. Det kan vi ikke akseptere, og Høyre og Regjeringen mener at faglig dyktige og trygge lærere er nøkkelen til en skole hvor elevene lærer mer.

Minimum fire i den enkleste matematikken

Derfor forbedrer vi lærerutdanningen fra og med høsten. Fremtidige lærere vil få mer praksis enn tidligere og utdanningen løftes til masternivå. Dette gir større faglig fordypning og bedre forberedelse til alle oppgavene læreren må håndtere i skolen.

Vi har også innført krav om at alle som vil bli lærere, må ha minimum fire i den enkleste matematikken på videregående.

Det handler om at vi ønsker at de flinkeste elevene fra videregående skole skal søke seg til nettopp lærerutdanningen. Forskning viser at studenter med gode karakterer fra videregående skole har større sjanse for å fullføre studiet de starter på. Det er viktig for å sikre nok lærere i fremtiden.

Lave forventninger

I et innlegg i Aftenposten 25. april kritiserer Karl Øyvind Jordell, professor ved Universitetet i Oslo, Regjeringens krav om snittkarakter på fire i den enkleste matematikken på videregående skole.

Han begrunner det med antagelser om hvor få som vil innfri kravet blant alle som har søkt seg til lærerutdanningen 1–7.

Til og med situasjonen i Nord-Norge, der førstevalgsøkerne til lærerutdanningene har økt med 45 prosent i år – etter innføring av firerkravet – klarer han å se mørkt på. Han går ut fra at de færreste vil klare mattekravet og mener Regjeringen derfor må justere kravet. For tenk om de ikke klarer det.

Men med slike forventninger til elevene er det jo ikke rart om de ikke innfrir.

Jeg har troen

Jeg har troen på norsk ungdom. Jeg tror de som virkelig vil bli lærere, klarer å jobbe seg til en snittkarakter på fire etter hvert som firerkravet siger inn. For tenk om de klarer det.

Mer enn noensinne er det behov for en godt utdannet befolkning. Teknologien omgir oss i stadig større grad. Behovet for nye ideer og løsninger på store utfordringer i samfunnet vårt blir bare større.

Da må vi utdanne de lærerne Norge trenger i fremtiden. De lærerne som kan bidra til at våre barn og barnebarn ikke bare kan henge med på en teknologisk utvikling i rasende fart, men som også er i stand til å lede denne utviklingen.