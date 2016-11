Folk flest kan ta feil | Mahmood Amiry-Moghaddam

Den iranske revolusjonen i 1979 er et slikt eksempel. Iran hadde da vært gjennom en moderniseringsperiode med økt velferd for folk flest. Samtidig medførte den økonomiske veksten større klasseforskjeller.

Shahens hemmelige politi forfulgte de opposisjonelle. Protestene mot Shahen startet blant mindre grupper av studenter og presteskapet og spredte seg fort til resten av samfunnet. Folk gikk i tog og ropte «død over Shahen» og «leve Khomeini». Alminnelige mennesker som aldri hadde vært interessert i politikk hatet Shahen uten å ha vært direkte rammet av ham, og elsket Khomeini, uten å ha kjennskap til ham.

Ropte ut sinne

Kobra var en tradisjonell hijabkledd enke i 50 årene som leide ett rom med sine to 17–19 år gamle døtre. Hun var analfabet og tilhørte den lavere økonomiske klassen. Jeg husker henne som en snill og stillfaren kvinne. Men den snille kvinnen som jeg trodde ikke var i stand til å bli sint eller snakke høyt, gikk i demonstrasjonstog og ropte «død over Shahen» og «leve Khomeini». Kobra og døtrene var ikke alene. Også de fem ungdommene til naboen, som tilhørte den øvre middelklassen og hørte på Boney M og ABBA, gikk i tog og ropte «leve Khomeini».

Enkle fraser og slagord

Hva var det i budskapet til Khomeini som kunne skape «aktivister» av både Kobra og moderne vestligorienterte ungdommer? Khomeini var ingen stor taler. I motsetning til Shahen var Khomeini ikke velartikulert. Han hadde et begrenset ordforråd og grammatikken var ikke alltid på plass.

Blant hans kjente fraser var: «Vi skal bringe oljen til alle Iranernes middagsbord», «Shahen er USAs tjener», «Shahen gir bort oljen til Vesten», «Shahen har lagt Iran i ruiner», og «Vi skal gi dere uavhengighet og frihet».

Med slike fraser klarte Khomeini å trekke millioner av mennesker ut på gatene. Khomeini forklarte aldri hva slags styre han skulle etablere, og folk flest var ikke interesserte i å vite mer. De ønsket å få vekk Shahen og bringe til makt en mann mange av dem hadde knapt kjennskap til. Khomeini tok makten og etablerte gradvis det verste terrorregimet i Irans moderne historie.

Intellektuelle lukket øynene

Jeg vil ikke klandre Kobra og døtrene, men jeg klandrer alle de høyt utdannede intellektuelle som hadde kjennskap til Khomeinis politiske ståsted og som likevel støttet ham. De som på grunn av sin forakt mot Shahen valgte å lukke øyne for hva Khomeini egentlig sto for og den store gruppen som skjønte hva som var i ferd med å skje, men satte hjemme og ble vitner til sin generasjons største politiske tabbe. Irans revolusjon er en av flere store historiske hendelser som viser at «folk flest» kan bli påvirket av populistiske og usanne budskap og kan ta alvorlige feil i sine politiske valg. For at slike valg ikke skal bli skjebnesvangre er det viktig å ha uavhengige institusjoner og et sterkt sivilt samfunn som kan forsvare våre grunnleggende verdier. En annen viktig lærdom er at en skal aldri overlate sin skjebne til andre.

