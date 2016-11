Trond Giske sier i tirsdagens Politisk kvarter i NRK at han frykter at vi kan få en «norsk Trump».

Det er regjeringens, og spesielt FrPs politikk, som kan nøre opp under farlige strømninger i samfunnet og gi et mulighetsrom for en norsk versjon av den amerikanske «demagogen». Vi skaper nemlig større forskjeller og mer arbeidsledighet med FrPs løsninger, ifølge nestlederen i Arbeiderpartiet.

Strammere arbeidsmarked for arbeidsfolk uten fancy titler

Det Giske ikke evner å forstå, er at folk flest begynner å gjennomskue partiet hans som distanserer seg mer og mer fra folk flest. Han underslår konsekvent at Arbeiderpartiet og resten av venstresidens innvandringspolitikk i seg selv har vært en massiv bidragsyter til større ulikhet og et strammere arbeidsmarked for Norges befolkning, særlig for vanlige arbeidsfolk uten fine titler og fancy utdanning.

Økningen i fattigdom og økte forskjeller i Norge er i all hovedsak et resultat av altfor høy innvandring gjennom mange år. Med FrPs primære asyl- og innvandringspolitikk ville vi hatt en faktisk nedgang i fattigdommen i Norge. Forskjellene ville ha vært mindre og tilliten folk imellom hadde stått sterkere.

Stemples som uintelligente halvrasister

Det Giske og resten av eliten i Ap gjør, minner om å pisse på vanlige slitere, for så å klage på at de lukter vondt.

For det er de som allerede sliter i arbeidsmarkedet, de unge, de ufaglærte, de som ikke har en eller annen kvote å løftes frem på, som må bære den tyngste børen når venstresiden i politikken skal «redde verden» og sole seg i glansen.

Når folk tar til motmæle og sier de føler seg forbigått, stemples de som uintelligente halvrasister som ikke forstår sitt eget beste, eller evner å se «helheten». Det er kun Arbeiderpartiet som vil folk flest vel, må vite. Folk flest forstår det bare ikke selv.

Giskes falske virkelighet

Giske er flink til å overdrive og vri på fakta for å skape en falsk virkelighet. Ikke så ulikt det han selv anklager Trump for å gjøre.

Han gjentar til det kjedsommelige hvordan regjeringen skaper fattigdom og beriker de allerede godt bemidlede ved å redusere formuesskatten. Men om vi fjernet formuesskatten helt, ville de superrike betalt 37,4 prosent skatt mot 38 prosent i dag.

Giskes dramatiske beskrivelser om frontene mellom rik og fattig i Norge, eksisterer ikke enn noe annet sted enn i salongsosialistenes ønskedrømmer.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også: