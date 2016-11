Det er alltid en fornøyelse å lese enda en misantropisk uttalelse fra Vinduet-redaktør Preben Jordal. Om han ikke avlyser novellekonkurranser, fordi norske forfatterspirer ikke kan skrive (slik han og Gyldendal gjorde i 2015), så beskylder han unge forfattere for å mangle dannelse. «Det virker ikke som om nye forfattere har lest så mye før de begynte å skrive» sier han om Kenneth Moe og Linnéa Myhre til Aftenposten 21. oktober.

Redaktør i Vagant, Audun Lindholm, mener på sin side at norske forfattere har sviktet arven etter Henrik Wergelands og Bjørnstjerne Bjørnsons «poetokrati», fordi vi ikke diskuterer mer på Facebook. Han sier til NRK 23. august: «Overlater forfatterne og kritikerne de virkelige debattene til andre, og engasjerer de seg ikke i hverandres beste tekster i full offentlighet, har de bare seg selv å skylde på, den dagen ingen lenger lytter til hva de har å si.» Men lytter redaktørene til hva forfatterne har å si? Uttalelsene tyder på det motsatte.

Vi blir kalt kyniske

Høsten har florert av anklager om opportunisme, overdreven PR-aktivitet på sosiale medier, kameraderi, berøringsangst og feighet rettet mot forfatterne. Ingunn Økland har kalt oss kyniske og skrev i Aftenposten 4. oktober: «Forfatterstanden har innskrenket sitt eget repertoar, spilt tidens melodi og løpt etter knausgårdeffekten».

Uansett hva man gjør, er det ikke nok. Uansett hvem vi er, er det feil. Om man har studert litteraturvitenskap, får man høre at man burde lært seg et språk, helst både tysk, fransk, latin og gammelgresk. Om man lærte seg et språk, så var det feil språk, man burde heller kunnet oversette avantgardistisk, kinesisk litteratur. Om man kan det, får man høre at man bare lever i tekst, uten berøringspunkter til samfunnet rundt seg. Og om man ble farmasøyt eller treskjærer for å ha et levebrød ved siden av skrivingen, burde man lese flere bøker. Ringen sluttet.

Fremfor å motivere, fører slike beskyldninger til dårlig samvittighet, i verste fall skam. Skam for alt som skiller én fra «en stor forfatter». Men fiks ferdige forfattergenier springer ikke ut av Preben Jordals eller Audun Lindholms panne.

Enda et åsted for et umenneskelig prestasjonsjag?

Vi må støtte en kultur for nysgjerrighet og utvikling, der man kan være uferdig og umoden (i Witold Gombrowicz’ ånd), sysle med prosjektene sine, og ikke en kultur som stadig påpeker at man ikke strekker til. Skal litteraturen være enda et åsted for et umenneskelig prestasjonsjag?

Dessuten er inntrykket mitt at unge forfattere er svært beleste. Preben Jordan nevner Kenneth Moe, en mann som har en spalte om dannelse i Bokvennen Litterær Avis. Et annet eksempel kunne vært den klassisk skolerte poeten Ulrik Farestad. Er tilstanden virkelig så tragisk, eller genererer det klikk å si at «alt var bedre før» uten å gidde å undersøke hvem som faktisk driver med hva?

For å parafrasere Økland: Kritikerstanden har innskrenket sitt eget repertoar og spilt tidens melodi. Der click-baits er gudene og forakten midlene, vil litteraturen og det offentlige ordskiftet tape.